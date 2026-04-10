    Kerala
    Posted On
    date_range 10 April 2026 8:09 AM IST
    Updated On
    date_range 10 April 2026 8:09 AM IST

    അഖിലേന്ത്യ അന്തർ സർവകലാശാല കരാട്ടേ: കാലിക്കറ്റിന് തുടർച്ചയായ നാലാം കിരീടം

    അഖിലേന്ത്യ അന്തർ സർവകലാശാല കരാട്ടേ: കാലിക്കറ്റിന് തുടർച്ചയായ നാലാം കിരീടം
    അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ അ​ന്ത​ർ​സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ക​രാ​ട്ടേ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ടീം

    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: അ​സ​മി​ലെ ദി​ബ്രു​ഗ​ഢ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ അ​ന്ത​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ക​രാ​ട്ടേ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വ​നി​ത ടീ​മി​ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നാ​ലാം ത​വ​ണ​യും ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യി മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് എം.​ഇ.​എ​സ് ക​ല്ല​ടി കോ​ള​ജി​ലെ എം.​എ ഹി​സ്റ്റ​റി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി പി.​പി. ഫ​ർ​ഷാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ര​ണ്ടു സ്വ​ർ​ണ​വും ര​ണ്ടു വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി ഫ​ർ​ഷാ​ന ടീ​മി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു.

    50 കി​ലോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ​ത്. ടീം ​ക​ത്ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പി.​പി. ഫ​ർ​ഷാ​ന, സ്റ്റേ​സി എ​സ്. ചാ​രു​വി​ൽ, എ​സ്. ഐ​ശ്വ​ര്യ (എം.​ഇ.​എ​സ് ക​ല്ല​ടി കോ​ള​ജ്, മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്), സ്മൃ​തി (സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് കോ​ള​ജ്, തൃ​ശൂ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി. ടീം ​കു​മി​ത്തെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സാ​നി​യ (ഗ​വ. കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ഫി​സി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഈ​സ്റ്റ്‌ ഹി​ൽ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്), പി.​പി. ഫ​ർ​ഷാ​ന, സ്റ്റേ​സി എ​സ്. ചാ​രു​വി​ൽ, സു​മേ​ഗ്ന (എം.​ഇ.​എ​സ് ക​ല്ല​ടി, മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്) എ​ന്നി​വ​ർ വെ​ങ്ക​ല​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് പൂ​ക്കോ​ട​ൻ, പി.​എം. ജി​സ്മ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​ശീ​ല​ക​രും മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് എം.​ഇ.​എ​സ്‌ ക​ല്ല​ടി കോ​ള​ജി​ലെ ഡോ. ​കെ.​ടി. സ​ലീ​ജ്, പി. ​ആ​രി​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രു​മാ​ണ്.

    TAGS:calicutkaratekarattechampionship
    News Summary - All India Inter-University Karate: Calicut wins fourth consecutive title
