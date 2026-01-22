Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 10:44 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 10:44 PM IST

    27ന് അഖിലേന്ത്യാ ബാങ്ക് പണിമുടക്ക്

    27ന് അഖിലേന്ത്യാ ബാങ്ക് പണിമുടക്ക്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ര​വൃ​ത്തി​ദി​നം അ​ഞ്ചാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ജ​നു​വ​രി 27ന്​ ​അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ബാ​ങ്ക്​ പ​ണി​മു​ട​ക്ക്​ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന്​ യു​നൈ​റ്റ​ഡ്​ ഫോ​റം ഓ​ഫ്​ ബാ​ങ്ക്​ യൂ​നി​യ​ൻ​സ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ർ.​ബി.​ഐ, എ​ൽ.​ഐ.​സി, സ്​​റ്റോ​ക്ക്​ എ​ക്സു​ചേ​ഞ്ചു​ക​ൾ, ന​ബാ​ർ​ഡ്​, മ​റ്റ്​ ഐ.​ടി സെ​ക്ട​റു​ക​ൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അ​ഞ്ച്​ പ്ര​വൃ​ത്തി​ദി​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ധ​ന​മ​​ന്ത്രാ​ല​യ​വും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ​രി​ഹാ​രം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും അ​ന​ന്ത​മാ​യി നീ​ളു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചാ​ണ്​ പ​ണി​മു​ട​ക്കെന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:bank strike
    News Summary - All India bank strike on 27th
