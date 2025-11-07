പൊതുയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരുവുനായ്ക്കളെ മാറ്റണം; കർശനനിർദേശവുമായി സുപ്രീംകോടതി

പൊതുയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരുവുനായ്ക്കളെ മാറ്റണം; കർശനനിർദേശവുമായി സുപ്രീംകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് തുടങ്ങിയ പൊതുവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരുവുനായ്ക്കളെ മാറ്റണമെന്ന ഉത്തരവുമായി സുപ്രീംകോടതി. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ തെരുവുനായ്ക്കൾ കടക്കാത്ത രീതിയിൽ സുരക്ഷിതമാക്കണം. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെ തെരുവുനായ്ക്കളെ ഷെൽട്ടറുകളിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടു. റാബീസ് ബാധയുള്ളവ, റാബീസിന് സാധ്യതയുള്ള നായ്കൾ, അക്രമണ സ്വഭാവമുള്ളവ എന്നിവയെ പുറത്തുവിടരുതെന്നും സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരുവുനായ്ക്കളെ പിടിച്ച് വന്ധ്യംകരിക്കേണ്ടത് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ്. തെരുവുനായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരണത്തിന് ശേഷം പിടിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ തുറന്നുവിടരുതെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പിടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ തെരുവുനായ്ക്കളെ തുറന്നുവിട്ടാൽ നായ്ക്കളുടെ നിയന്ത്രണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് തന്നെ അത് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത, എൻ.വി അഞ്ജാരിയ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവിട്ടത്.
നേരത്തെ പൊതുജനങ്ങൾ തെരുവുനായ്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് സുപ്രീംകോടതി നിരോധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടു. എ.ബി.സി നിയമപ്രകാരം തെരുവുനായ്ക്കളെ പിടിക്കുന്നത് തടയാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈകോടതികളുടെ പരിഗണനയിലുള്ള ഹരജികൾ സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇക്കാര്യത്തിൽ ദേശീയനയം രുപീകരിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ഡൽഹിയിലെ എല്ലാ തെരുവ് നായ്ക്കളെയും എട്ട് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പിടികൂടി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഷെൽട്ടറുകളിൽ പാർപ്പിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി രണ്ടംഗ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഷെൽട്ടറിൽ പാർപ്പിച്ച തെരുവ് നായയെ വീണ്ടും തെരുവിലേക്ക് വിടരുതെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
