Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightആലപ്പുഴ സ്വദേശിയെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 2:47 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 2:47 PM IST

    ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഗുരുതര പരിക്കോടെ കണ്ടെത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ജ​ന​നേ​ന്ദ്രി​യം മു​റി​ക്കു​ക​യും ഒ​രു ക​ണ്ണി​ന്റെ കാ​ഴ്ച‌ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത നി​ല​യി​ലാ​ണ്
    ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഗുരുതര പരിക്കോടെ കണ്ടെത്തി
    cancel
    camera_alt

    സു​ദ​ർ​ശ​ന​ൻ 

    Listen to this Article

    തൃ​ശൂ​ർ: ആ​ല​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​യെ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ റോ​ഡ​രി​കി​ൽ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക്രൂ​ര​മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​യ ഇ​യാ​ൾ തൃ​ശൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. അ​രൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​റാം വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ഞ്ഞ​ന്ത​ര ക​ള​ത്തി​ൽ ചി​ത്ര​ന്റെ മ​ക​ൻ സു​ദ​ർ​ശ​ന​ൻ (45) ആ​ണ് ഇ​യാ​ളെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. ജ​ന​നേ​ന്ദ്രി​യം മു​റി​ക്കു​ക​യും ഒ​രു ക​ണ്ണി​ന്റെ കാ​ഴ്ച‌ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ശ​രീ​ര​മാ​സ​ക​ലം മു​റി​വു​ക​ളു​മു​ണ്ട്.

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റെ​ന​ട​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ 19നാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ അ​ജ്ഞാ​ത​ൻ എ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സു​ദ​ർ​ശ​ന​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഇ​യാ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി എ​ന്ന വി​വ​ര​ത്തോ​ടെ 21ന് ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ഫോ​ട്ടോ സ​ഹി​തം വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ ക്രൂ​ര​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​ര​യാ​യ​താ​യും ആ​ല​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി സു​ദ​ർ​ശ​ന​നാ​ണെ​ന്നു​മു​ള്ള വാ​ർ​ത്ത പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി.

    പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ല​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. കൊ​ല​പാ​ത​ക​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ സു​ദ​ർ​ശ​ന​ൻ അ​വി​വാ​ഹി​ത​നാ​ണ്. അ​രൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ മാ​ന​വീ​യം വേ​ദി​യി​ൽ മാ​ന​സി​ക വി​ഭ്രാ​ന്തി​യോ​ടെ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഇ​യാ​ളെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ ഡീ​അ​ഡി​ക്ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​രു​ന്ന​താ​യും അ​റി​യു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ചു​രു​ള​ഴി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​വ്ര​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cuts genitalsalappuzha nativeThrissur Medical CollegeSerious Injury
    News Summary - Alappuzha native found with serious injuries in Kodungallur
    Similar News
    Next Story
    X