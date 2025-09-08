Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    8 Sept 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    8 Sept 2025 9:42 AM IST

    സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിനായി ആലപ്പുഴ ചുവപ്പണിഞ്ഞു

    മെഗാ തിരുവാതിര ഇന്ന്
    cpm state conference at alappuzha
    ആ​ല​പ്പു​ഴ: സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ആ​ല​പ്പു​ഴ ചു​വ​പ്പ​ണി​ഞ്ഞു. 43 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം വി​പ്ല​വ​മ​ണ്ണി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ആ​ല​പ്പു​ഴ ബീ​ച്ചി​ൽ സാം​സ്​​കാ​രി​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ​വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ലി​ന്​ ‘നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ സെ​മി​നാ​ർ ന​ട​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ വി.​കെ. ശ്രീ​രാ​മ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    കെ.​പി.​എ.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട്​ അ​ഞ്ചി​ന്​ ആ​ല​പ്പു​ഴ റി​ക്രി​യേ​ഷ​ൻ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ന് സ​മീ​പം കേ​ര​ള മ​ഹി​ള സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ തി​രു​വാ​തി​ര മ​ന്ത്രി ജെ. ​ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ലി​ന്​ വ​യ​ലാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി​ ക്ഷേ​ത്ര​മൈ​താ​ന​ത്ത്​ അ​ഖി​ല കേ​ര​ള വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. രാ​ത്രി ഏ​ഴി​ന്​ ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ നാ​ട​കം. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ര​ണ്ടി​ന്​ പു​ന്ന​പ്ര-​വ​യ​ലാ​ർ ​ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ദീ​പ​ശി​ഖ പ്ര​യാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റി​ന്​ വ​ലി​യ​ചു​ടു​കാ​ട്​ സ​മാ​പി​ക്കും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.30ന്​ ​നൂ​റ്​ വ​നി​ത അ​ത്​​ല​റ്റു​ക​ളു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ സ​മ്മേ​ള​ന​ഗ​രി​യി​ലെ​ത്തു​​മ്പോ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന സെ​​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വം ദീ​പ​ശി​ഖ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങും. വൈ​കീ​ട്ട്​ ഏ​ഴി​ന്​ കെ.​പി.​എ.​സി​യു​ടെ ‘നി​ങ്ങ​ളെ​ന്നെ ക​മ്മ്യൂ​ണി​സ്റ്റാ​ക്കി’ നാ​ട​കം. 10ന്​ ​രാ​വി​ലെ 10.45ന്​ ​ക​ള​ർ​കോ​ട്​ എ​സ്.​കെ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെൻറി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​നം ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡി. ​രാ​ജ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് അം​ഗം ഡോ. ​കെ. നാ​രാ​യ​ണ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. 11, 12 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​നം തു​ട​രും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച വൈ​കീ​ട്ട്​ മൂ​ന്നി​ന്​ നാ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ബീ​ച്ചി​ലേ​ക്ക്​ റെ​ഡ്​ വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ മാ​ർ​ച്ച്. വൈ​കീ​ട്ട്​ അ​ഞ്ചി​ന്​ ക​ട​പ്പു​റ​ത്ത്​ ചേ​രു​ന്ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം ഡി. ​രാ​ജ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

