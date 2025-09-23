Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right'ക്രിമിനല്‍...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 6:23 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 6:23 PM IST

    'ക്രിമിനല്‍ പ്രവര്‍ത്തിയിലൂടെ തട്ടിയെടുത്ത ഭൂമി, പാർട്ടി വാങ്ങരുത്'; എ.കെ.ജി സെന്‍റർ ഭൂമി തര്‍ക്കസ്​ഥലമെന്ന് അറിയിച്ച് സി.പി.എമ്മിന്​ നൽകിയ കത്ത് പുറത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    ക്രിമിനല്‍ പ്രവര്‍ത്തിയിലൂടെ തട്ടിയെടുത്ത ഭൂമി, പാർട്ടി വാങ്ങരുത്; എ.കെ.ജി സെന്‍റർ ഭൂമി തര്‍ക്കസ്​ഥലമെന്ന് അറിയിച്ച് സി.പി.എമ്മിന്​ നൽകിയ കത്ത് പുറത്ത്
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: സി.പി.എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫിസായ പുതിയ എ.കെ.ജി സെന്‍ററിന് സ്ഥലം വാങ്ങിയത് തര്‍ക്കഭൂമിയെന്ന് അറിഞ്ഞാ​ണെന്നതിന്‍റെ തെളിവ്​ പുറത്ത്​.

    രജിസ്​ട്രേഷന്​ മുമ്പ്​ തര്‍ക്ക ഭൂമിയാണിതെന്ന്​ വ്യക്തമാക്കി പാർട്ടിക്ക്​ നൽകിയ കത്താണ്​ പുറത്തുവന്നത്​. വി.എസ്.എസ്.​സിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞ ഇന്ദു ഗോപന്‍ 2020 ജൂണ്‍ ഒമ്പതിന്​ അന്നത്തെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് നൽകിയ കത്താണ്​ ഭൂമി തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി കേസിനിടെ പരസ്യമായത്​.

    ‘തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി ക്രിമിനല്‍ പ്രവര്‍ത്തിയിലൂടെ തട്ടിയെടുത്ത്​ സി.പി.എമ്മിന് വില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അത് പാര്‍ട്ടി വാങ്ങിയാല്‍ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച് ദീര്‍ഘകാലം നീളുന്ന നിയമപോരാട്ടമുണ്ടായേക്കാം. അതിനാൽ ഈ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതില്‍ നിന്ന് പാര്‍ട്ടി വിട്ടുനില്‍ക്കണം’ എന്നാണ് ഇന്ദു കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്.

    എ.കെ.ജി സെന്‍റർ നിലകൊള്ളുന്ന ഭൂമിയുടെ ആദ്യ ഉടമ പോത്തന്‍ കുടുംബമായിരുന്നു. അവര്‍ ഫിനാന്‍സ് ആന്‍ഡ് ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ് കോര്‍പറേഷനില്‍ നിന്നെടുത്ത വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതോടെ ജപ്തി നടപടിയുണ്ടായി. ഇതിനിടെ, ഈ ഭൂമി ഇന്ദുവും അവരുടെ ബന്ധുവും ചേര്‍ന്ന് വാങ്ങി.

    ആ വേളയിലാണ്​ കോടതി വസ്തു ലേലം ചെയ്തത്​ എന്നാണ്​ ആക്ഷേപം. തനിക്കവകാശപ്പെട്ട സ്ഥലം ലേലം ചെയ്തത്​ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെയാണെന്ന്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്​ ഇന്ദു സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്​. 1998 ല്‍ കോടതി ലേലത്തില്‍ ഭൂമി കരസ്ഥമാക്കിയവരില്‍ നിന്നാണ് 2021ല്‍ 32 സെന്‍റ് ഭൂമി ആറരക്കോടിയോളം രൂപക്ക്​ സി.പി.എം വാങ്ങിയത്. ഭൂമി തർക്കത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്​ സി.പി.എമ്മിന്​ ലഭിച്ചത്​.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kodiyeri balakrishnanAKG CenterLetterCPM
    News Summary - AKG Center land: Letter to CPM released
    Similar News
    Next Story
    X