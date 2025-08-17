Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 8:57 AM IST

    അജിത്കുമാറിന് ക്ലീന്‍ചിറ്റ്; കവചമൊരുക്കി, ഒടുവിൽ ​കൈപൊള്ളി

    അജിത്കുമാറിന് ക്ലീന്‍ചിറ്റ്; കവചമൊരുക്കി, ഒടുവിൽ ​കൈപൊള്ളി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ.​ഡി.​ജി.​പി എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്​​കു​മാ​റി​ന്​ ക്ലീ​ൻ ചി​റ്റ്​ ന​ൽ​കി​യ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ത​ള്ളി​യു​ള്ള കോ​ട​തി പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൈ​പൊ​ള്ളി സ​ർ​ക്കാ​ർ. അ​ജി​ത്​​കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ന​ത്തി​ട്ടും ക​വ​ച​മൊ​രു​ക്കും വി​ധ​മാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യു​ടെ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പി​​ന്‍റെ​യും സ​മീ​പ​നം.​

    അ​മി​ത സം​ര​ക്ഷ​ണ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യ സി.​പി.​ഐ പ​ല​വ​ട്ടം അ​തൃ​പ്തി പ​ര​സ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടും സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ഖം തി​രി​ച്ചു. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലും പു​റ​ത്തും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടും അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ മു​ഖ​ത്തേ​റ്റ അ​ടി​യാ​യി കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ മാ​റു​ന്ന​ത്. മാ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ വി​ഷ​യം ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി രാ​ജി​വെ​ച്ച്​ കേ​ര​ള​ത്തോ​ട്​ മാ​പ്പ്​ പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഇ​ട​പെ​ട്ടു എ​ന്ന​തി​ന്​ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ലെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​വാ​യി നി​ര​ത്തി​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണം. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​വി​രു​​ദ്ധ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ സ്ഥാ​ന​ത്തി​രി​ക്കാ​ൻ ധാ​ർ​മി​ക​മാ​യി അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന വാ​ദ​മാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘സീ​സ​റു​ടെ ഭാ​ര്യ​യും സം​ശ​യ​ത്തി​ന്​ അ​തീ​ത​യാ​യി​രി​ക്ക​ണ’​മെ​ന്ന കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രോ​ക്ഷ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ കെ.​എം. മാ​ണി​ക്കെ​തി​രെ പ​ട​പ്പു​റ​പ്പാ​ടി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ​യും പാ​ർ​ട്ടി​യെ​യും കൂ​ടി​യാ​ണ്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി​യു​ടെ നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ചോ​ദ്യ​മു​ന​യി​ൽ നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ മാ​ണി വി​ഭാ​ഗം ഇ​​പ്പോ​ൾ ഇ​ട​ത് മു​ന്ന​ണി​യി​ലാ​ണെ​ന്ന രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​​​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ന്ന്​ വ​ന്ന്​ ത​റ​ക്കു​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മൂ​ർ​ച്ച കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.

    ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രി​നി​ഴ​ലി​ൽ അ​ജി​ത്​​കു​മാ​ർ തു​ട​രു​​​മ്പോ​ഴും സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ശി​പാ​ർ​ശ​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കും വി​ധ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വ​രെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ സം​ര​ക്ഷ​ണ നീ​ക്കം നീ​ണ്ടി​രു​ന്നു. വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ മ​റ​പി​ടി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ​ഇ​തെ​ല്ലാം. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ്​​ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​വും ന​ൽ​കി. ഇ​തെ​ല്ലാം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​​​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​ന്ന​ത്.

