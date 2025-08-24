Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 10:45 PM IST

    ഗ​ൾ​ഫി​ലേ​ക്ക് അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ പ​ത്തി​ര​ട്ടി വ​രെ യാ​ത്രാ​നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ

    ഗ​ൾ​ഫി​ലേ​ക്ക് അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ പ​ത്തി​ര​ട്ടി വ​രെ യാ​ത്രാ​നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ
    പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഗ​ൾ​ഫി​ലേ​ക്ക് അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ പ​ത്തി​ര​ട്ടി വ​രെ യാ​ത്രാ​നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ 25 മു​ത​ൽ തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ന്നി​ൽ​ക്ക​ണ്ട് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പേ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് വി​മാ​ന യാ​ത്രാ നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​​​മെ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25 മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​ദ്യ വാ​രം വ​രെ പ​ര​മാ​വ​ധി ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി. 27ന് ​ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റി​ന് 42700 രൂ​പ ന​ൽ​ക​ണം.

    ഇ​തേ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി ഷാ​ർ​ജ​യി​ലേ​ക്കും അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലേ​ക്കും 37500 രൂ​പ​യാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഫു​ജൈ​റ​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​തേ ദി​വ​സം ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ ഫ്ലൈ​റ്റ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ർ​വ​കാ​ല റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ തി​രു​ത്തി​യാ​ണ് 37300 രൂ​പ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ടു​നി​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 28ന് ​യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് എ​യ​ർ​വേ​സി​ന് 46,300 രൂ​പ​യും എ​യ​ർ അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വി​മാ​ന​ത്തി​ന് 33800 രൂ​പ​യും ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​ക്കും എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​നും സ്പൈ​സ് ജെ​റ്റി​നും ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് 37000 മു​ത​ൽ 38500 രൂ​പ വ​രെ​യും ന​ൽ​ക​ണം.

    കൊ​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് 28ന് ​രാ​വി​ലെ പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​മി​റേ​റ്റ്സ് വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് 75600 രൂ​പ​യാ​ണ്. യു. ​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​നും സ്പൈ​സ്ജെ​റ്റി​നും യാ​ത്രാ​നി​ര​ക്ക് 37000 രൂ​പ മു​ത​ൽ 38000 വ​രെ​യാ​ണ്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന, പൊ​തു​വേ നി​ര​ക്ക് കു​റ​വാ​യ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ന്ന് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്ക് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 32000 രൂ​പ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലാ​ണ്. ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലേ​ക്ക് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 36000 രൂ​പ​യും കോ​ഴി​ക്കോ​ടു​നി​ന്ന് 40,200 രൂ​പ​യും ഈ​ടാ​ക്കു​ന്നു.

    ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ദോ​ഹ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് 47000 രൂ​പ​യാ​ണ് നി​ര​ക്ക്. കോ​ഴി​ക്കോ​ടു​നി​ന്ന് ഈ ​റൂ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന് 48,700 രൂ​പ.

    28ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ടു​നി​ന്ന് ദോ​ഹ​യി​ലേ​ക്ക് 83,500 രൂ​പ​യും 29ന് 1,10,642 ​രൂ​പ​യു​മാ​ണ് വി​മാ​ന നി​ര​ക്കാ​യി പു​ല​ർ​ച്ചെ 3.35ന് ​പു​റ​പ്പെ​ട്ട് രാ​വി​ലെ 05.30ന് ​എ​ത്തു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സി​ന്റെ വി​മാ​ന നി​ര​ക്കാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

