Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 March 2026 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 2 March 2026 6:55 AM IST

    എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാന സർവീസുകൾ ഇന്നും ഉണ്ടാവില്ല

    എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാന സർവീസുകൾ ഇന്നും ഉണ്ടാവില്ല
    കൊച്ചി: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാന സർവീസുകളുടെ റദ്ദാക്കൽ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വീണ്ടും നീട്ടി. ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈത്ത്​, ഒമാൻ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, യു.എ.ഇ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ തിങ്കളാഴ്​ച (മാർച്ച് രണ്ട്​) ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 11.59 വരെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയത് മൂലമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ യാത്രക്കാരെ നേരിട്ട് അറിയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. യാത്രക്കാർ തങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് സ്​റ്റാറ്റസ് അറിയുന്നതിനായി airindiaexpress.com സന്ദർശിക്കണമെന്നും കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.

    യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം റീ-ഷെഡ്യൂളിങ്ങിനും റീഫണ്ടിനും പ്രത്യേക ഇളവുകൾ എയർലൈൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 28 വരെ ബുക്ക് ചെയ്തവർക്കും മാർച്ച് അഞ്ച്​ വരെ യാത്ര നിശ്ചയിച്ചിരുന്നവർക്കും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.

    അധിക നിരക്കുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ യാത്ര മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റാം. ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവൻ തുകയും തിരികെ നൽകുന്നതാണ്. ബുക്കിങ്ങുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനായി വെബ്സൈറ്റ് (www.airindiaexpress.com/manage-booking) സന്ദർശിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ

    വാട്ട്‌സ്ആപ്പിൽ (+91 63600 12345) ‘Tia’ എന്ന AI അസിസ്​റ്റൻറുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യാത്രക്കാർ കാണിക്കുന്ന ക്ഷമയ്ക്കും സഹകരണത്തിനും എയർലൈൻ നന്ദി അറിയിച്ചു.

