Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 2:34 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 2:34 PM IST

    'സുരേഷ്​ ഗോപി പാർട്ടിക്ക്​ മുകളിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ട'; എയിംസിൽ സുരേഷ്​ ഗോപിയെ തള്ളി ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ

    സുരേഷ്​ ഗോപി പാർട്ടിക്ക്​ മുകളിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ട; എയിംസിൽ സുരേഷ്​ ഗോപിയെ തള്ളി ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ
    Listen to this Article

    കാസർകോട്​: എയിംസ്​ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ്​ ഗോപിയെ തള്ളി ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ. എയിംസ് തൃശൂരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴയിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അതു നടന്നില്ലെങ്കിൽ തമിഴ്​നാട്ടിലേക്ക്​ കൊണ്ടുപോകുമെന്നുമുള്ള സുരേഷ്​ ഗോപിയുടെ അഭിപ്രായമാണ്​ ബി.ജെ.പിയിൽ തർക്കമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്​.

    ഒരിക്കലും സുരേഷ്​ ഗോപിയുടെ നിലപാടിനൊപ്പം നിൽക്കാനാവില്ലെന്ന്​ സംസ്ഥാന ജന. സെക്രട്ടറി എം.ടി. രമേശ്​ കാസർകോട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട്​ പ്രതികരിച്ചു. കേരളത്തിൽ വേണമെന്നാണ്​ ബി.ജെ.പിയുടെ നിലപാട്​. സുരേഷ്​ ഗോപിയുടെ കടുംപിടിത്തം അദ്ദേഹത്തോട്​ ചോദിക്കണം. ആ അഭിപ്രായം ബി.ജെ.പിക്കില്ല. എല്ലാ ജില്ലക്കാർക്കും അവകാശപ്പെടാം. ഒരു ജില്ലക്ക്​ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളജ്​ എന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ നിലപാടാണ്​ ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രശ്​നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത്​. എയിംസ്​ കേരളത്തിനാണ്,​ ജില്ലക്കല്ല -എം.ടി. രമേശ്​ പറഞ്ഞു.

    ബി.ജെ.പി കോഴിക്കോട്​ മേഖല പ്രസിഡന്റ്​ അഡ്വ. കെ. ശ്രീകാന്തും​ സുരേഷ്​ ഗോപിയുടെ നിലപാടിനെ തള്ളി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. സുരേഷ്​ ഗോപിയുടെ പ്രസ്താവന വന്നയുടനെ, ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ഏറെ പിന്നാക്ക ജില്ലയായ കാസർകോട്ട് എയിംസ്​ അനുവദിക്കണമെന്ന് ശ്രീകാന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർവകക്ഷി സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്​ നിവേദനം സമർപ്പിച്ച കാര്യവും ശ്രീകാന്ത്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    സുരേഷ്​ ഗോപി പാർട്ടിക്ക്​ മുകളിൽ സഞ്ചരിച്ച്​ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതിന് എതിരെയുള്ള എതിർപ്പുകളാണ്​ നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നതെന്നാണ്​ വിലയിരുത്തൽ. പുതിയ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും മറ്റു​ ഭാരവാഹികളുമെല്ലാം സുരേഷ്​ ഗോപിയുടെ പോക്കിൽ അതൃപ്​തരാണെന്നാണ്​ പറയുന്നത്​. തൃശൂരിലെ കലുങ്ക്​ സംവാദത്തിൽ വയോധികയോട്​ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയതും എം.പിക്കെതിരെയുള്ള വികാരം ബി.ജെ.പിക്കകത്ത്​ രൂക്ഷമാക്കിയതായാണ് സൂചന.

    TAGS:Suresh GopiAIIMSKasaragodBJP
