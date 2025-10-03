Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 3 Oct 2025 11:40 PM IST
    ഭിന്നശേഷി നിയമനം: വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കെതിരെ എയ്​ഡഡ്​ സ്കൂൾ മാനേജ്​മെന്‍റുകൾ

    തിരുവനന്തപുരം: ഭിന്നശേഷി നിയമനത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മ​ന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടിയുടെ വിമർശനങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി എയ്​ഡഡ്​ സ്കൂൾ മാനേജ്​മെന്‍റുകളുടെ സംഘടനയായ കെ.പി.എസ്.എം.എ. മാനേജ്മെന്റുകൾ ബോധപൂർവം ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു എന്ന മന്ത്രിയുടെ ആരോപണം അടിസ്ഥാന രഹിതവും തെറ്റിദ്ധാരണാജനകവുമാണെന്ന്​ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

    ഭിന്നശേഷി നിയമനത്തിനുള്ള ഒഴിവുകൾ നീക്കിവെച്ചാൽ​ ഇതര നിയമനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകാമെന്ന​ എൻ.എസ്​.എസ്​ കേസിലെ വിധി സമാന സ്വഭാവത്തിലുള്ള മാനേജ്​മെന്‍റുകൾക്കും ബാധകമാണെന്നിരി​ക്കെ എൻ.എസ്​.എസിന്​ മാത്രം ബാധകമെന്ന്​ പറയുന്നത്​ രാഷ്ട്രീയമായ നുണപ്രചാരണമാണ്​. ഭിന്നശേഷി നിയമനത്തിന്​ നിർദേശിക്കുന്ന കോടതി ഉത്തരവിൽ വെള്ളംചേർത്താണ്​ സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഉത്തരവിറക്കിയത്​. ഒഴിവുകളുടെ നിശ്ചിത ശതമാനം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ്​ ഭിന്നശേഷി നിയമനം നടത്തേണ്ടത്​.

    എന്നാൽ, 2018 നവംബർ എട്ടിന്​ ശേഷമുള്ള ആദ്യ ഒഴിവ്​ തന്നെ ഭിന്നശേഷി നിയമനത്തിന്​ വിട്ടുനൽകണമെന്ന തെറ്റായ ഉത്തരവാണ്​ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്​ പുറപ്പെടുവിച്ചത്​. സ്കൂളിനെ ഒറ്റ യൂനിറ്റായി കണക്കാക്കി ഭിന്നശേഷി നിയമനത്തിനുള്ള ശതമാനം നിശ്ചയിക്കേണ്ടിടത്ത്​ എൽ.പി, യു.പി, ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർസെക്കൻഡറി എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ചതും കോടതി വിധിക്ക്​ വിരുദ്ധമാണെന്നും കെ.പി.എസ്.എം.എ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

    News Summary - Aided school managements against Education Minister for appointment of differently-abled students
