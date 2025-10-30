Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 7:22 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 7:22 AM IST

    വിചാരണ കോടതികളിൽ സാക്ഷിമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഇനി എ.ഐ

    കൊ​ച്ചി: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ല്ലാ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി​ക​ളി​ലും ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലു​ക​ളി​ലും ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ സാ​ക്ഷി​മൊ​ഴി​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്​ എ.​ഐ ടൂ​ൾ വ​ഴി​യാ​കും. ‘അ​ദാ​ല​ത്ത്.​എ​ഐ’ എ​ന്ന ടൂ​ൾ മു​ഖേ​ന വാ​യ്മൊ​ഴി​ക​ൾ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി (വോ​യ്സ് ടു ​ടെ​ക്സ്റ്റ് ട്രാ​ൻ​സ്ക്രി​പ്ഷ​ൻ) മാ​റ്റി​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റൈ​സേ​ഷ​ൻ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ നേ​രി​ട്ടോ അ​ധി​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ മു​ഖേ​ന​യോ സാ​ക്ഷി​മൊ​ഴി​ക​ൾ എ​ഴു​തി​യോ ടൈ​പ്പ് ചെ​യ്തോ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന നി​ല​വി​ലെ രീ​തി​യാ​ണ്​ മാ​റു​ന്ന​ത്.

    സാ​ക്ഷി​മൊ​ഴി​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സം ഇ​തോ​ടെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​രു​തു​ന്ന​ത്. എ​റ​ണാ​കു​ളം അ​ഡീ. ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ല​ട​ക്കം പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ർ​ഥം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ്​ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മൊ​ഴി​ക​ൾ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ശേ​ഷം ഡി​സ്​​ട്രി​ക്ട് കോ​ർ​ട്ട്സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ സി​സ്റ്റ​ത്തി​ൽ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ണം. ഇ​തോ​ടെ ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ഇ​ത് ല​ഭ്യ​മാ​കും. ‘അ​ദാ​ല​ത്ത്.​എ​ഐ’ സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് മാ​സം​തോ​റും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:Artificial IntelligenceTestimonyTrial court
    News Summary - AI will now be used to record testimony in trial courts
