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    കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകൾക്ക് പരിഹാരം; ചുവപ്പുനാട മുറിക്കാൻ ‘എ.​ഐ സപ്പോർട്ട്’

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    വ​കു​പ്പ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു
    കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകൾക്ക് പരിഹാരം; ചുവപ്പുനാട മുറിക്കാൻ ‘എ.​ഐ സപ്പോർട്ട്’
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ലും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യും പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ ‘ജ​ന​സ്പ​ർ​ശം’ ഫ​യ​ൽ അ​ദാ​ല​ത്ത് കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തും. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​ളി​ച്ച വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ഫ​യ​ലു​ക​ളി​ലെ തീ​രു​മാ​നം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും സ​മാ​ന സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ൾ ക്രോ​ഡീ​ക​രി​ക്കാ​നും നിർമിത ബുദ്ധി സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    ഓ​രോ പ​രാ​തി​യും ഏ​ത് വ​കു​പ്പി​ലേ​ക്കാ​ണ് പോ​കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ഏ​ത് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും എ.​ഐ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും. ഇ​ത് ഫ​യ​ൽ നീ​ക്കം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും അ​നാ​വ​ശ്യ കാ​ല​താ​മ​സം ത​ട​യാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    സ​മാ​ന​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും എ.​ഐ സം​വി​ധാ​നം നി​മി​ഷ​നേ​രം​കൊ​ണ്ട് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും.

    കൂ​ടാ​തെ, ചു​വ​പ്പു​നാ​ട​യി​ൽ കു​രു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ഫ​യ​ലു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തി​ന​കം തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ (അ​ല​ർ​ട്ടു​ക​ൾ) മേ​ല​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം, വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ക്രോ​ഡീ​ക​രി​ച്ച് ന​ൽ​കി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​യി (ഡി​സി​ഷ​ൻ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ടൂ​ൾ) ആ​യാ​ണ് എ.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക.

    സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലും മ​റ്റു സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം ഫ​യ​ലു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ ഇ​ത്​ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടും. ഐ.​ടി മി​ഷ​ന്റെ​യും മ​റ്റു സാ​ങ്കേ​തി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഇ​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക മൊ​ഡ്യൂ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും നി​ല​വി​ലെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി ന​ട​ത്തി​പ്പ് കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ടെ ജോ​ലി​ഭാ​രം കു​റ​യ്ക്കാ​നും ഫ​യ​ൽ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നും ഫ​യ​ലു​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കും.

    ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം എ​ല്ലാ മാ​സ​വും ചേ​രും. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഫ്ലാ​ഗ്ഷി​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്താ​നും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ഫ​യ​ലു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ​യും ഇ​ട​പെ​ട​ലും വേ​ണ​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

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    News Summary - AI Clears Pending Files
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