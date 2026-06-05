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    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Jun 2026 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jun 2026 11:05 AM IST

    അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരന് സഹായവുമായി കൃഷിമന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്

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    അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരന് സഹായവുമായി കൃഷിമന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്
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    വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരന് സഹായം നൽകുന്ന കൃഷി മന്ത്രി 

    തിരുവനന്തപുരം: വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരന് സഹായവുമായി കൃഷി മന്ത്രി അഡ്വ. ടി. സിദ്ദിഖ്. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിൽ ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിയോടെ നടന്ന വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ യാത്രക്കാരന് സഹായവുമായാണ് മന്ത്രി ടി.സിദ്ദിഖ് എത്തിയത്.

    ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് വാഹനം നിർത്തി പുറത്തിറങ്ങിയ മന്ത്രി, പരിക്കേറ്റയാളെ റോഡിൽ നിന്ന് എണീക്കാൻ സഹായിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ മന്ത്രി മടങ്ങി.

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    TAGS:T Siddiqueagriculture ministerscooter accidentscooter passengerLatest News
    News Summary - Agriculture Minister T Siddique helps scooter passenger who was involved in an accident
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