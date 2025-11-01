കാർഷിക സർവകലാശാല ഫീസ് കുറക്കാൻ ധാരണ

കാർഷിക സർവകലാശാല ഫീസ് കുറക്കാൻ ധാരണtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ ഫീസ് കുറക്കാൻ തീരുമാനം. കൃഷി മന്ത്രി നടത്തിയ ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. യു.ജി കോഴ്സുകൾക്ക് 50 ശതമാനവും പി.ജി കോഴ്സുകൾക്ക് 40 ശതമാനവും ഫീസ് കുറക്കാനാണ് ധാരണ.
കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ ഫീസ് കൂട്ടിയത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. അർജുൻ എന്ന ബി.എസ് സി അഗ്രിക്കൾചർ വിദ്യാർഥി ഫീസടക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത വെള്ളായണി കാർഷിക കോളജിൽ നിന്ന് ടി.സി വാങ്ങിയ വിവരം പുറത്തുവന്നത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.
15,000 രൂപയായിരുന്ന സെമസ്റ്റർ ഫീസ് 50,000 ആക്കിയതാണ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് വെല്ലുവിളിയായത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register