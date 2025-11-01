Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    1 Nov 2025 10:26 PM IST
    Updated On
    1 Nov 2025 10:26 PM IST

    കാർഷിക സർവകലാശാല ഫീസ് കുറക്കാൻ ധാരണ

    കാർഷിക സർവകലാശാല ഫീസ് കുറക്കാൻ ധാരണ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ഫീ​സ് കു​റ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നം. കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി ന​ട​ത്തി​യ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. യു.​ജി കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്ക് 50 ശ​ത​മാ​ന​വും പി.​ജി കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്ക് 40 ശ​ത​മാ​ന​വും ഫീ​സ് കു​റ​ക്കാ​നാ​ണ് ധാ​ര​ണ.

    കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ഫീ​സ് കൂ​ട്ടി​യ​ത് വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​ർ​ജു​ൻ എ​ന്ന ബി.​എ​സ്‌ സി ​അ​ഗ്രി​ക്ക​ൾ​ച​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഫീ​സ​ട​ക്കാ​ൻ നി​വൃ​ത്തി​യി​ല്ലാ​ത വെ​ള്ളാ​യ​ണി കാ​ർ​ഷി​ക കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്ന്‌ ടി.​സി വാ​ങ്ങി​യ വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്‌ വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു.

    15,000 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന സെ​മ​സ്‌​റ്റ​ർ ഫീ​സ്‌ 50,000 ആ​ക്കി​യ​താ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്‌ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യ​ത്.

