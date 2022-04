ഹജ്ജിന് 65 വയസ്സ്​ പരിധി: പകരം പുതിയ അപേക്ഷ നൽകാം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ക​രി​പ്പൂ​ർ: 65 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജി​ന് അ​വ​സ​ര​മി​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ ഇ​വ​രു​ടെ ഒ​ഴി​വി​ലേ​ക്ക് പു​തി​യ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. കേ​ന്ദ്ര ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ പ്രാ​യ​പ​രി​ധി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

എ​ന്നാ​ൽ, 65 വ​യ​സ്സ്​ വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി സൗ​ദി ഹ​ജ്ജി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ 65 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ക​വ​ർ ലീ​ഡ​റെ​ങ്കി​ൽ കൂ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും യാ​ത്ര മു​ട​ങ്ങും. ലേ​ഡീ​ഡ് വി​ത്തൗ​ട്ട് മെ​ഹ്റം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​വ​രി​ൽ 65 വ​യ​സ്സ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​രു​ണ്ട്. 70 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കും ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ വീ​ണ്ടും അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാം. ഏ​പ്രി​ൽ 22 വ​രെ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: 04832710717. Show Full Article

News Summary -

Age limit for Hajj is 65 New application can be made instead