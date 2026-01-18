Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 6:00 AM IST

    തി​രു​ത്തി തീ​രു​ന്നി​ല്ല; വ​യ​സി​ലും പ​ണി; പ്രാ​യ​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ​ട്ടി​ക

    തി​രു​ത്തി തീ​രു​ന്നി​ല്ല; വ​യ​സി​ലും പ​ണി; പ്രാ​യ​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ​ട്ടി​ക
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വോട്ടർപട്ടിക പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്‍കരണത്തിൽ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ഹി​യ​റി​ങ്​ അ​ട​ക്കം അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക​ക്കു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​തെ ഫീ​ൽ​ഡ്​​ത​ല വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ​വും തെ​റ്റു​തി​രു​ത്ത​ലും. 2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ മാ​പ്പി​ങ്​ ന​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും ​2002ലെ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും നി​ല​വി​​ലെ (2025) പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ത്ത​വ​രു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്തതക്കായി ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക്​ വ്യ​പ​ക​മാ​യി തി​രി​ച്ച​യ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ.

    പേ​രി​ലെ​യും ഇ​നീ​ഷ്യ​ലി​ലെ​യും ​‘യു​ക്​​തി​പ​ര​മാ​യ പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ൾ’ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ​ആ​ദ്യം ഫോ​മു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​യ​​ച്ച​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ വ​യ​സാ​ണ്​ പ്ര​ശ്നം. അ​മ്മ​യും മ​ക​നും ത​മ്മി​ൽ 15 വ​യ​സി​ൽ താ​ഴെ വ്യ​ത്യാ​സം, മു​ത്ത​ശ്ശി​യും പേ​ര​മ​ക്ക​ളും ത​മ്മി​ൽ 40 വ​യ​സി​ന്​ താ​​​​​ഴെ വ്യ​ത്യാ​സം, അ​ച്ഛ​നും മ​ക്ക​ളും ത​മ്മി​ൽ 50 വ​യ​സി​ന്​ മു​ക​ളി​ലു​ള്ള വ്യ​ത്യാ​സം എ​ന്നി​വ സം​ശ​യ​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ഫോ​മു​ക​ൾ തി​രി​കെ​വി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ വ​ട്ടം​ക​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്​ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ.

    പേ​രി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​ഹി​തം അ​പ്​​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത്​ ഇ​വ​യി​ലെ ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കും മു​മ്പാ​ണ് അ​ടു​ത്ത പ​ണി. മാ​പ് ചെ​യ്യാ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ നോ​ട്ടീ​സ്​ വി​ത​ര​ണ​വും ഹി​യ​റി​ങും ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യാ​ണ് ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ വീ​ണ്ടും വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. വ​യ​സ്​ വ്യ​ക്തത വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ൾ വോ​ട്ട​റി​ൽ നി​ന്ന്​ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ ആ​പ്​ വ​ഴി അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം.​

    നെ​ട്ടോ​ട്ട​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണം 2002 ലെ ​അ​പൂ​ർ​ണ പ​ട്ടി​ക

    അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും അ​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യി 2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്​ അ​വ​ലം​ബ​മാ​ക്കി​യ​താ​ണ്​ നി​ല​വി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്കും നെ​ട്ടോ​ട്ട​ത്തി​നും കാ​ര​ണം. 2002ലെ ​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​​ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന​ത്​ വ്യ​ക്​​ത​മ​ല്ല. രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ പി​ൻ​ബ​ല​മി​ല്ലാ​തെ​യു​ള്ള പേ​ര്​ ചേ​ർ​ക്ക​ലാ​കും അ​ന്ന്​ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​ക. ഇ​തി​ലാ​ക​ട്ടെ വ്യാ​പ​ക പി​ശ​കു​ക​ളു​ണ്ട്. പേ​രി​ലെ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളും ഇ​നീ​ഷ്യ​ലു​മ​ട​ക്കം കൃ​ത്യ​പ്പെ​ടു​ത്തും വി​ധം രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്​ ആ​ധാ​ർ വ​ന്ന 2010ന്​ ​ശേ​ഷ​മാ​ണ്.

    2002ലെ ​എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്​ ശേ​ഷം പ​ല ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​മാ​യ​ സ്​​പെ​ഷ്യ​ൽ സ​മ്മ​റി റി​വി​ഷ​ന്​ (എ​സ്.​എ​സ്.​ആ​ർ) വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ താ​ര​ത​മ്യേ​ന ഭേ​ദ​പ്പെ​ട്ട വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ്​ 2025ലേ​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ കു​റ്റ​മ​റ്റ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ 2002ലെ ​അ​പൂ​ർ​ണ പേ​രു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള സാ​ഹ​സ​മാ​ണ്​ ​നി​ല​വി​ലെ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കാ​ര​ണം. 2002ൽ ​മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ട്ടി​ക ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള വ​ന്ന പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ളും ഇ​പ്പോ​ൾ വോ​ട്ട​റു​ടെ ചു​മ​ലി​ലാ​ണ്.

    പേ​രി​ലെ ​പി​​ശ​കി​നും ഹി​യ​റി​ങ്​ !

    യു​ക്തിപ​ര​മാ​യ പൊ​രു​ത്ത​​ക്കേ​ടു​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഹി​യ​റി​ങ്​ ന​ട​ത്തി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശ​മെ​ങ്കി​ലും ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി ആ​ക്ഷേ​പം. പേ​രി​​ലെ പി​ശ​ക്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ പ​ല​ർ​ക്കും നോ​ട്ടീ​സ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. മാ​പ്പ്​ ചെ​യ്യാ​നാ​കാ​ത്ത​വ​ർ പോ​ലും രേ​ഖ​ക​ൾ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​യ്ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ക​യും ഇ​ക്കാ​ര്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ അ​യാ​ളെ ഹി​യ​റി​ങ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക്​ വി​വേ​ച​നാ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ള​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ മാ​പ്പ്​ ചെ​യ്ത​വ​രെ പേ​രി​ലെ ​പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ളു​ടെ ​പേ​രി​ൽ ഹി​യി​റ​ങ്ങി​ന്​ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്.

