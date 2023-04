cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട്: അ​​ച്ച​​ട​​ക്ക​ന​​ട​​പ​​ടി​യു​ടെ​ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി പാ​​ർ​​ട്ടി പു​​റ​​ത്താ​​ക്കി​​യ​​വ​​ർ കോ​​ട​​തി ഉ​​ത്ത​​ര​​വ് ലം​​ഘി​​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് കാ​​ണി​​ച്ച് ഐ.​​എ​​ൻ.​​എ​​ൽ അ​​ഖി​​ലേ​​ന്ത്യ നേ​​തൃ​​ത്വം കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് മൂ​ന്നാം അ​​ഡീ​​ഷ​ന​​ൽ സ​​ബ് കോ​​ട​​തി​​യി​​ൽ ഹ​​ര​​ജി ന​ൽ​കി. ഉ​​ത്ത​​ര​​വ് ലം​​ഘ​​ന​​ത്തി​​ന് സി​​വി​​ൽ ന​​ട​​പ​​ടി ച​​ട്ട​പ്ര​കാ​രം ശി​​ക്ഷാ​​ന​​ട​​പ​​ടി സ്വീ​​ക​​രി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നാ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട് പാ​​ർ​​ട്ടി സം​​സ്​​​ഥാ​​ന ട്ര​​ഷ​​റ​​ർ ബി. ​​ഹം​​സ ഹാ​​ജി​​യാ​​ണ് ഹ​​ര​​ജി ന​​ൽ​​കി​​യ​​ത്. ഹ​ര​ജി ജൂ​ൺ 12ന് ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. സ്റ്റേ ​ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് എ​തി​ർ​വി​ഭാ​ഗം ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി മേ​യ് 22നും ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. 2022 ഒ​​ക്ടോ​​ബ​​ർ 12ന് ​​കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് മൂ​​ന്നാം അ​​ഡീ​​ഷ​ന​​ൽ സ​​ബ് കോ​​ട​​തി പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​വി​​ച്ച ഇ​​ട​​ക്കാ​​ല ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ൽ മു​​ൻ പ്ര​​സി​​ഡ​​ൻ​​റ് എ.​​പി. അ​​ബ്ദു​​ൽ വ​​ഹാ​​ബ് അ​​ട​​ക്ക​​മു​​ള്ള​​വ​​ർ പാ​​ർ​​ട്ടി​​യു​​ടെ പേ​​രോ പ​​താ​​ക​​യോ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ക​​യോ യോ​​ഗം ചേ​​രു​​ക​​യോ മെം​ബ​​ർ​​ഷി​​പ് ന​​ൽ​​കു​​ക​​യോ ഫ​​ണ്ട് പി​​രി​​ക്കു​​ക​​യോ ചെ​​യ്യ​​രു​​തെ​​ന്ന് നി​​ർ​​ദേ​​ശ​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു.

എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ നാ​​ഷ​​ന​​ൽ ലീ​​ഗ് എ​​ന്ന ബാ​​ന​​റി​​ൽ പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ൾ ന​​ട​​ത്തു​​ക​​യും റാ​​ലി ന​​ട​​ത്തു​​ക​​യാ​​ണെ​​ന്ന് പ്ര​​ച​​രി​​പ്പി​​ച്ച് പ​​ണ​​പ്പി​​രി​​വ് തു​​ട​​രു​​ക​​യാ​​ണെ​​ന്നും പ​​രാ​​തി​​യി​​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു. മു​​ൻ ​പ്ര​​സി​​ഡ​​ൻ​​റ് എ.​​പി. വ​​ഹാ​​ബ്, നാ​​സ​​ർ​​കോ​​യ ത​​ങ്ങ​​ൾ, എ​​ൻ.​​കെ. അ​​സീ​​സ്, ഒ.​​പി.​​ഐ. കോ​​യ, ശ​​ർ​​മ​​ദ് ഖാ​​ൻ, ബ​​ടേ​​രി ബ​​ഷീ​​ർ, സി.​​എ​​ച്ച്. മു​​സ്​​​ത​​ഫ, ഒ.​​എം.​​എ. ജ​​ബ്ബാ​​ർ ഹാ​​ജി തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​ർ​​ക്കെ​​തി​​രെ​​യാ​​ണ് ഹ​ര​ജി. നി​​ല​​വി​​ലെ കേ​​സി​​ൽ പ്ര​​തി​​ക​​ളോ ക​​ക്ഷി​ചേ​​ർ​​ന്ന​​വ​​രോ ആ​​ണി​​വ​​ർ. അ​​ഡ്വ. മു​​നീ​​ർ അ​​ഹ​​മ്മ​​ദ്, അ​ഡ്വ. മു​​ദ്ദ​​സി​​ർ അ​​ഹ​​മ്മ​​ദ് എ​​ന്നി​​വ​​ർ മു​​ഖേ​​ന​യാ​ണ് ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി ഹ​​ര​ജി​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ​​ബ് കോ​​ട​​തി ഉ​​ത്ത​​ര​​വ് നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നാ​​ൽ പ്ര​​തി​​ക​​ൾ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ബീ​ച്ചി​ൽ ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക്ക് അ​​നു​​മ​​തി ന​​ൽ​​ക​​രു​​തെ​​ന്ന് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട് കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് കോ​​ർ​​പ​​റേ​​ഷ​​ൻ, ജി​ല്ല ടൂ​​റി​​സം പ്ര​​മോ​​ഷ​​ൻ കൗ​​ൺ​​സി​​ൽ, പൊ​ലീ​സ് മേ​​ധാ​​വി, പോ​​ർ​​ട്ട് ഓ​ഫി​​സ​​ർ എ​​ന്നി​​വ​​ർ​​ക്ക് നോ​​ട്ടീ​​സ്​ ന​​ൽ​​കി​​യി​​രു​​ന്നു. Show Full Article

Against the non-compliance of the order by the opposite party INL petition