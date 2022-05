cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ ഫലപ്രദമായ നടത്തിപ്പിനും വികസന വിരുദ്ധ മുന്നണിയായ ഇടതുപക്ഷം നടത്തുന്ന ജനദ്രോഹ പദ്ധതിയായ കെ-റെയിലിനെ തടയാനും ബി.ജെ.പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുക. സ്മാർട്ട് സിറ്റി, അമൃത് നഗരം, പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന, സ്റ്റാർട്ടപ് മിഷൻ, സൗജന്യ റേഷൻ, കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയവ കേന്ദ്ര സഹായത്തോടെ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കാനാവും. ഒരു പഠനവും പ്ലാനിങ്ങുമില്ലാതെയാണ് കെ-റെയിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന വാശിയിൽ ഇടത് സർക്കാർ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. ഈ അശാസ്ത്രീയ പദ്ധതി തികച്ചും ജനവിരുദ്ധമാണ്. വികസനത്തെ എന്നും എതിർക്കുന്നവരാണ് ഈ അനാവശ്യ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ പെരുവഴിയിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇക്കാര്യം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കും. Show Full Article

News Summary -

Against the anti-people plan of the Left - AN Radhakrishnan