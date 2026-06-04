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    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Jun 2026 8:32 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Jun 2026 8:32 AM IST

    മ​ല​യി​ടം​തു​രു​ത്ത്​ മു​ൻ​സി​ഫ്​ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഉ​പ​ഹ​ര​ജി

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    മ​ല​യി​ടം​തു​രു​ത്ത്​ മു​ൻ​സി​ഫ്​ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഉ​പ​ഹ​ര​ജി
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    കൊ​ച്ചി: കി​ഴ​ക്ക​മ്പ​ലം മ​ല​യി​ടം​തു​രു​ത്തി​ലെ പ​ര്യ​ത്ത് ഉ​ന്ന​തി കോ​ള​നി കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വി​ല​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഹ​ര​ജി അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​ഹ​ര​ജി. കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ലി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ടാ​ൻ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ മു​ൻ​സി​ഫ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ​ ന​ട​പ​ടി സ്റ്റേ ​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നേ​ര​ത്തെ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ,​ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രാ​യ എ​റ​ണാ​കു​ളം റൂ​റ​ൽ എ​സ്.​പി​യും മ​ല​യി​ടം​തു​രു​ത്ത് എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ​യു​മാ​ണ്​ ഉ​പ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹ​ര​ജി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ന​ട​പ​ടി ത​ട​ഞ്ഞ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി ന​ൽ​കി​യ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ത്തെ സ​മ​യ​പ​രി​ധി ജൂ​ൺ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​​ന്ന​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ മു​ൻ​സി​ഫ്​ കോ​ട​തി ആ​മീ​നും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്കും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ന​ട​പ​ടി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ റൂ​റ​ൽ എ​സ്.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്​​സും വൈ​ദ്യു​തി ബോ​ർ​ഡ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ​യു​ണ്ടാ​വ​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​പ​ക്ഷം അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി തു​ട​രാ​മെ​ന്നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ണ്ടാ​കാ​വു​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷ സാ​ധ്യ​ത​യും ര​മ്യ​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ​ ​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ ഉ​പ​ഹ​ര​ജി.

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    TAGS:appealhigh courtKeralamalayidam thuruth
    News Summary - After the decision of the Malaidamthuruth Munsif Court, the petitioner filed an appeal in the High Court.
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