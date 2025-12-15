Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകോൺഗ്രസും സി.പി.എമ്മും...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 7:13 AM IST

    കോൺഗ്രസും സി.പി.എമ്മും കഴിഞ്ഞാൽ ബി.ജെ.പിയല്ല, ലീഗാണ്​ മൂന്നാംസ്ഥാനത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    Congress,CPM, BJP,League,third place,കോട്ടയം,മൂന്നാം സ്ഥാനം, സി.പി.എം
    cancel
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കോ​ട്ട​യം: ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പി​ന്നി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മും, അ​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ ബി.​ജെ.​പി​യാ​ണെ​ന്ന്​ ക​രു​തി​യെ​ങ്കി​ൽ തെ​റ്റി; ആ ​സ്ഥാ​നം മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗി​നാ​ണ്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 7816 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ജ​യി​ച്ചാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റ്​ നേ​ടി​യ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യ​ത്. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് 5723 പേ​രെ​യും ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് 917 പേ​രെ​യും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് 129 പേ​രെ​യും മു​നി​സി​പ്പി​ലാ​റ്റി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് 899 പേ​രെ​യും ജ​യി​പ്പി​ച്ചു. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ കൈ​പ്പ​ത്തി ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച 148 പേ​രാ​ണ് ജ​യി​ച്ച​ത്.

    7454 പേ​രെ​യാ​ണ്​ സി.​പി.​എം വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ച​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സും സി.​പി.​എ​മ്മും ത​മ്മി​ൽ 362 സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ വ്യ​ത്യാ​സം. 5541 പേ​രെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കും 743 പേ​രെ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കും 113 പേ​ർ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കും 946 പേ​രെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലേ​ക്കും 111 പേ​രെ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കും വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ സാ​ധി​ച്ചു.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗാ​ണ് മൂ​ന്നാം​സ്​​ഥാ​ന​ത്ത്. 2844 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ ലീ​ഗ് നേ​ടി​യ​ത്. നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള ബി​ജെ​പി​ക്ക്​ 1913 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ് താ​മ​ര ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യ സി.​പി.​ഐ ത​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ ശ​ക്​​ത​രെ​ന്ന്​ തെ​ളി​യി​ച്ച്​ അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ട്​. 1018 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​ സി.​പി.​ഐ ജ​യി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ശ​ക്​​ത​രെ​ന്ന്​ തെ​ളി​യി​ച്ച്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​റാം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. 332 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ അ​വ​ർ ജ​യി​ച്ച​ത്. മ​ധ്യ​തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ലെ ശ​ക്​​ത​രെ​ന്ന്​ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എ​മ്മി​നാ​ക​ട്ടെ 246 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യു​ള്ളൂ. അ​വ​ർ​ക്ക്​ പി​ന്നി​ൽ 97 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ജ​യി​ച്ച എ​സ്‌.​ഡി.​പി.​ഐ​യാ​ണ് എ​ട്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്.

    ട്വ​ന്റി 20, 78 ലും ​ആ​ർ.​ജെ.​ഡി 63 ലും ​ആ​ർ.​എ​സ്.​പി ബി 57 ​ലും ജെ.​ഡി.​എ​സ് 44 ലും ​വി​ജ​യം​ക​ണ്ടു. കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജേ​ക്ക​ബ് വി​ഭാ​ഗം 34 ലും ​വി​ജ​യി​ച്ചു. വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി 31 സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി. അ​തി​നു​പു​റ​മെ അ​വ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള സ്വ​ത​ന്ത്ര​സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ജ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ർ.​എ​സ്.​പി (29), എ​ൻ.​സി.​പി (എ​സ്‌.​പി) (25), സി.​എം.​പി (സി.​പി ജോ​ൺ) വി​ഭാ​ഗം പ​ത്ത്​ ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ നാ​ഷ​ണ​ൽ സെ​ക്യു​ല​ർ പാ​ർ​ട്ടി ഒ​മ്പ​ത്, മാ​ണി സി. ​കാ​പ്പ​ന്റെ കെ.​ഡി.​പി എ​ട്ട്​ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും വി​ജ​യി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. 1403 സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​ണ്​ ഈ ​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച്​ ക​യ​റി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ പ​ല​രും പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​യും ഭ​ര​ണം ആ​ര്​ നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക സ്വാ​ധീ​ന​മാ​കും വ​ഹി​ക്കു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Muslim LeagueLocal Body ElectionElection News
    News Summary - After Congress and CPM, it is not BJP, but League in third place
    Similar News
    Next Story
    X