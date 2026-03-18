    Kerala
    date_range 18 March 2026 11:02 PM IST
    date_range 18 March 2026 11:02 PM IST

    ചട്ടം ലംഘിച്ച്​ പരസ്യം; മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കമീഷന്​ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്‍റെ കത്ത്​

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മാ​തൃ​കാ പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നി​ട്ടും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹോ​ർ​ഡി​ങ്ങു​ക​ളും പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ച​ട്ട​ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത്​ ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്‍റെ ക​ത്ത്. മാ​ർ​ച്ച് 16ന് ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം വ​ന്ന​ശേ​ഷ​വും കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സു​ക​ളി​ലും മ​റ്റു പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ചാ​ര​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും ദൃ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന​ത് ഗൗ​ര​വ​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​​​ദേ​ശം നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണി​ത്. ച​ട്ട​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും സ​തീ​ശ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:opposition leaderElection CommisonLegislative Assembly ElectionVD Satheesan
    News Summary - Advertisement in violation of rules; Opposition leader's letter to the Commission
