പ്രഫഷണൽ കോളജുകളിൽ അതിനൂതന കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കണമെമെന്ന് പ്രോഫ്കോൺ സമ്മേളനം

പ്രഫഷണൽ കോളജുകളിൽ അതിനൂതന കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കണമെമെന്ന് പ്രോഫ്കോൺ സമ്മേളനംtext_fields
പാലക്കാട്: പ്രഫഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എ.ഐ. അധിഷ്ഠിത, അതിനൂതന കോഴ്സുകൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കാനും പി.ജി. ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോഴ്സുകളുടെ സീറ്റ് വർധിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രോഫ്കോൺ സമാപന സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വകാര്യ പ്രൊഫഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അക്കാദമിക നിലവാരം ഉയർത്താനും സർക്കാർ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കണം.
വിദ്യാഭ്യാസമെന്നത് കേവലം തൊഴിൽ നേടാൻ മാത്രമുള്ള ഉപാധി മാത്രമല്ല. മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കലാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം.
പ്രഫഷണൽ മേഖലകളിൽ ഗവേഷണത്തിനും പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിനും കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ കൊണ്ട് വരാൻ സാധിക്കണമെന്നും പ്രോഫ്കോൺ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സമുഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും സാംസ്ക്കാരികവുമായ വളർച്ചയിൽ പ്രഫഷണൽ വിദ്യാർഥികൾ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കണമെന്ന ആഹ്വാനത്തോടെ 30ാമത് ആഗോള പ്രഫഷണൽ വിദ്യാർഥി സമ്മേളനം ‘പ്രോഫ്കോൺ’ പാലക്കാട് വാളയാർ അഹല്യ കാമ്പസിൽ പ്രൗഢമായി സമാപിച്ചു.രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള നൂറിലധികം പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരകണക്കിന് സ്ഥിരം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു.
പഠന ക്യാമ്പ് വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നബീല് രണ്ടത്താണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിസ്ഡം സ്റ്റുഡന്റ്സ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ. സുജൈദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
സമാപന സമ്മേളനം വിസ്ഡം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.എൻ. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മദനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിസ്ഡം സ്റ്റുഡന്റ്സ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി റിഷാദ് അൽ ഹികമി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
വിസ്ഡം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.കെ. അഷ്റഫ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
വിവിധ സെഷനുകളില് വി.കെ. ശ്രീകണ്ഠൻ എം.പി, കെ.പി. നൗഷാദലി എം.എൽ.എ, ജാമിഅഃ അൽ ഹിന്ദ് ഡയറക്ടർ ഫൈസൽ മൗലവി, വിസ്ഡം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ മാലിക് സലഫി, വിസ്ഡം സ്റ്റുഡന്റ്സ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി. മുഹമ്മദ് ഷമീൽ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഫ്വാൻ ബറാമി അൽ ഹികമി, സി.പി. സലീം, പീസ് റേഡിയോ സി.ഇ.ഒ. പ്രൊഫ. ഹാരിസ് ബിൻ സലീം, വിസ്ഡം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി.കെ. ശരീഫ് ഏലാങ്കോട്, സെക്രട്ടറി നാസിർ ബാലുശ്ശേരി, വിസ്ഡം യൂത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. വി.പി. ബഷീർ, നുസ്ഹാൻ രണ്ടത്താണി,
മൃതുൽ എം. മഹേഷ്, സമീല് ഹസന്, എസ്. അല്അമീന്, ഹിഷാം ഹസന്, സജ്ജാദ് ബിന് അബ്ദുറസാഖ്, ഷംജാസ് കെ. അബ്ബാസ്, സി. മുഹമ്മദ് അജ്മല്, യാമിന് നസാന്, കലീം മഹ്മൂദ് സയ്യിദ്, പ്രൊഫ. അച്യുത ശങ്കര് എസ്. നായര്, മുബാറക് ബിലാല്, ഫാലിഹ് സിയാദ്, അബ്ദുല് ഹമീദ് പറപ്പൂര്, ടി.ടി. ജഹ്ഫര്, ത്വാഹ റഷാദ്, മുഹമ്മദ് ബിന് ശാക്കിര്, നിഷാദ് സ്വലാഹി, കലീം മഹ്മൂദ് സയ്യിദ്, ഡോ. മുഹമ്മദ് മുബഷിര്, അസ്ഹര് അബ്ദുറസാ ഖ്, ശദീദ് ഹസന്, ഡോ. മുഹമ്മദ് റോഷന് എന്നിവര് സംസാരിച്ചു.
മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന സമ്മേളനത്തില് 6 വേദികളിലായി ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, അറബിക്, തമിഴ് ഭാഷകളിലായി 75 സെഷനുകളാണ് ഒരുക്കിയിത്.
തൂഫാന് ഐക്യദാർഢ്യം
പാലക്കാട്: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തൂഫാൻ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് സമ്പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യവുമായി വിസ്ഡം സ്റ്റുഡന്റ്സ് 30ാമത് പ്രൊഫ്കോൺ സമ്മേളനം.
പ്രോഫ്കോൺ സമ്മേളന സമാപന ദിനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്നെത്തിയ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ ലഹരിയുടെ വിപത്തുകൾ വിളിച്ചോതുന്ന പ്ലക്കാർഡ് ഉയർത്തി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
തൂഫാൻ ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനം വി.കെ. ശ്രീകണ്ഠൻ എം.പി. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിസ്ഡം സ്റ്റുഡൻസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി റിഷാദ് പൂക്കാടഞ്ചേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വിസ്ഡം സ്റ്റുഡന്റ്സ് സംസ്ഥാന സമിതിക്ക് കീഴിൽ ക്യാമ്പസുകൾക്ക് അകത്തും പുറത്തും വിവിധങ്ങളായ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ലഹരിക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തു നടക്കുന്ന ബോധവൽക്കരണ പദ്ധതികളിൽ വിദ്യാർഥികൾ പങ്കാളികളാകും.
പെൺകരുത്തിന്റെ മികവിൽ വിദ്യാർഥിനി സമ്മേളനം
പാലക്കാട്: സംഘാടന മികവും തികഞ്ഞ അച്ചടക്കവും തീർത്ത് രണ്ട് രാവും മൂന്ന് പകലുകളും വൈജ്ഞാനിക മുന്നേറ്റത്തിന്റ കരുത്ത് പകർന്ന ആഗോള പ്രഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനത്തിന് ഉജ്ജ്വല സമാപനം.
ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് മാത്രമായി ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക വേദിയിലെ ആങ്കറിങ്, വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്, ക്വിസ്, വിവിധ മൽസരങ്ങൾ, ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകൾ, പ്രബന്ധാവതരണങ്ങൾ, ആക്റ്റിവിറ്റികൾ, വളണ്ടിയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭക്ഷണ വിതരണം എന്നിവക്ക് ക്യാമ്പസ് വിദ്യാർഥിനികൾ തന്നെ നേതൃത്വം നൽകി.
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