Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവി.ഡി. സതീശനെ തികഞ്ഞ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 May 2026 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 14 May 2026 12:50 PM IST

    വി.ഡി. സതീശനെ തികഞ്ഞ മന​സ്സോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സഹർഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു -സണ്ണി ജോസഫ്

    text_fields
    bookmark_border
    വി.ഡി. സതീശനെ തികഞ്ഞ മന​സ്സോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സഹർഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു -സണ്ണി ജോസഫ്
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: വി.ഡി സതീശനെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഹൈകമാൻഡ് നിർദേശം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സർവാത്മനാ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി​ ജോസഫ്.

    ‘തികഞ്ഞ മന​സ്സോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സഹർഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിരീക്ഷകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉടൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേരും. അവരുടെ സൗകര്യാർഥം

    ഒരുമണിക്ക് നിശ്ചയിച്ച നിയമസഭ കക്ഷി യോഗം നാലുമണിയിലേക്ക് മാറ്റി. ദീപാദാസ് മുൻഷി അടക്കമുള്ളവർ പ​​ങ്കെടുക്കും’ -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    നിയമസഭയിലെ അസംബ്ലി ഹാളിലാണ് യോഗം ചേരുക. കോൺഗ്രസിന്റെ 63എം.എൽ.എമാരും. ആ യോഗം ഐക​ക​േണ്ഠ്യന മുഖ്യമന്ത്രിയായി സതീശനെ നാമനിർദേശം ​ചെയ്യും. വൈകുന്നേരത്തോടെ ഗവർണറെ കാണും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ എപ്പോഴാണെന്ന് ഗവർണറുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chief minister keralaSunny JosephVD Satheesan
    News Summary - adv sunny joseph welcomes newly elected chief minister vd satheesan
    Similar News
    Next Story
    X