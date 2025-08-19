Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightദത്തുവിവാദം:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 9:25 AM IST

    ദത്തുവിവാദം: സാഹിത്യോത്സവത്തിൽനിന്ന് ഷിജുഖാനെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ള്ള​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ല​പ​നീ​യ​മെ​ന്ന് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ
    ദത്തുവിവാദം: സാഹിത്യോത്സവത്തിൽനിന്ന് ഷിജുഖാനെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ
    cancel

    തൃ​ശൂ​ർ: ശി​ശു​ക്ഷേ​മ സ​മി​തി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രി​ക്കെ​യു​ണ്ടാ​യ ദ​ത്തു​വി​വാ​ദം വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​വ് ഷി​ജു​ഖാ​നെ കേ​ര​ള സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ സാ​ർ​വ​ദേ​ശീ​യ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി കു​ഞ്ഞി​ന്റെ അ​മ്മ​യും സ​ഹ പാ​ന​ലി​സ്റ്റും. ഏ​റെ വി​വാ​ദം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ദ​ത്തു​കേ​സി​ലെ കു​ഞ്ഞി​ന്റെ അ​മ്മ അ​നു​പ​മ​യും ഷി​ജു​ഖാ​നൊ​പ്പം ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക കു​ക്കു ദേ​വ​കി​യു​മാ​ണ് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​തി​ർ​പ്പു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘കു​ട്ടി​ക​ളും പൗ​ര​രാ​ണ്’ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് ഷി​ജു​ഖാ​നാ​ണ്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ഏ​റെ കോ​ളി​ള​ക്കം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ദ​ത്തു​വി​വാ​ദ​ത്തി​ലെ കു​ഞ്ഞി​ന്റെ അ​മ്മ അ​നു​പ​മ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. ത​ന്റെ കു​ഞ്ഞി​നെ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി ക​ട​ത്താ​ൻ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യ ഷി​ജു​ഖാ​ന് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യാ​ൻ എ​ന്ത​വ​കാ​ശ​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്ന് അ​നു​പ​മ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച വീ​ഡി​യോ​യി​ൽ ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു. ദ​ത്തു​കേ​സി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും ഷി​ജു​ഖാ​ൻ പ്ര​തി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ള്ള​യാ​ളാ​ണെ​ന്നും അ​നു​പ​മ പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​നു​പ​മ​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ, താ​ൻ അ​നു​പ​മ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണെ​ന്നും ഷി​ജു​ഖാ​ൻ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും സ​ഹ പാ​ന​ലി​സ്റ്റാ​യ അ​ഡ്വ. കു​ക്കു ദേ​വ​കി അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഷി​ജു​ഖാ​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഷി​ജു​ഖാ​നെ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്താ​ൻ വേ​ണ്ടി ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​ള്ള​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ല​പ​നീ​യ​വും പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala sahithya academyliterary festivalchild welfare committeeControversyShiju KhanKerala NewsLatest News
    News Summary - Adoption controversy: Child's mother wants Shiju Khan removed from literary festival
    Similar News
    Next Story
    X