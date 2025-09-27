Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 7:39 AM IST

    വിനോദ് കുമാറിന്‍റെ കസേര തെറിച്ചതിന് പിന്നിൽ എ.ഡി.ജി.പിയുടെ അതൃപ്തി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​ഐ.​ജി സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് വി.​ജി.​വി​നോ​ദ്കു​മാ​ർ തെ​റി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ എ.​ഡി.​ജി.​പി (ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​നം) എ​ച്ച്. വെ​ങ്കി​ടേ​ഷി​ന്‍റെ അ​തൃ​പ്തി​യെ​ന്ന് വി​വ​രം. ത​ന്‍റെ ഓ​ഫി​സി​ലെ പ​ല വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ചോ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​നി​ല്ലെ​ന്നും ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് മേ​ധാ​വി​കൂ​ടി​യാ​യ എ​ച്ച്. വെ​ങ്കി​ടേ​ഷ് സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യെ​യും ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​നെ​യും അ​റി​യി​ച്ച പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് വി​നോ​ദി​നെ നീ​ക്കി​യ​ത്.

    വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​നി​മ​യ എ​സ്.​പി​യാ​യാ​ണ് പു​ന​ർ നി​യ​മ​നം. ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​നെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പ് സ്ഥ​ലം മാ​റ്റു​ന്ന​ത്. ആ​റ​ന്മു​ള പോ​ക്സോ അ​ട്ടി​മ​റി കേ​സി​ൽ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട എ​സ്.​പി​യാ​യി​രു​ന്ന വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​ന് വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം റേ​ഞ്ച് ഡി.​ഐ.​ജി അ​ജി​ത ബീ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ 24ന് ​എ​സ്.​പി സ്ഥാ​ന​ത്തു നി​ന്ന് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​ഐ.​ജി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    കേ​സി​ൽ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ വി​നോ​ദി​നെ പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സു​പ്ര​ധാ​ന ത​സ്തി​ക​യി​ൽ നി​യ​മി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ബാ​ല്യ​കാ​ല സു​ഹൃ​ത്തു​കൂ​ടി​യാ​യ ഒ​രു മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ശ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​നെ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ല്‍ നി​ന്ന് മാ​റ്റി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ര​ണ്ട് വ​നി​താ എ​സ്.​ഐ​മാ​ര്‍ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ റേ​ഞ്ച് ഡി.​ഐ.​ജി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ല്‍കി. അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി ഫോ​ണി​ലേ​ക്ക് മോ​ശം വാ​ട്സാ​പ്പ് സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ അ​യ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും എ​സ്.​പി​ക്കെ​തി​രെ പോ​ഷ് ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം കേ​സ് എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​വ​ശ്യം.

    പൊ​ലീ​സു​കാ​രു​ടെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി റേ​ഞ്ച് ഡി.​ഐ.​ജി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് ന​ൽ​കി. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര പ​രാ​തി​പ​രി​ഹാ​ര സ​മി​തി​യി​ലെ എ​സ്.​പി മെ​റി​ന്‍ ജോ​സ​ഫ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മൊ​ഴി​യെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യെ​ങ്കി​ലും അ​ന്തി​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    എ​ന്നാ​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​രാ​യ വ​നി​ത എ​സ്.​ഐ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ ‘അ​ന്വേ​ഷ​ണ’​വു​മാ​യി നീ​ങ്ങി​യ​തും ഓ​ഫി​സി​ലെ ചി​ല ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചോ​ർ​ന്ന​തു​മാ​ണ് എ​ച്ച്. വെ​ങ്കി​ടേ​ഷി​നെ പ്ര​കോ​പി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    News Summary - ADGP H Venkatesh is behind the removal of VG Vinod kumar from the post of AIG
