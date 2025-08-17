Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 8:33 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 8:33 PM IST

    12 ട്രെയിനുകൾക്ക്​ അധിക സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിച്ചു

    ട്രെയിനുകളും അധിക സ്​റ്റോപ്പുകളും അറിയാം...
    തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ ഓടുന്ന 12 ട്രെയിനുകൾക്ക് അധിക സ്​റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിച്ചു. ഒറ്റപ്പാലം, പയ്യന്നൂർ, ഹരിപ്പാട്​, പട്ടിക്കാട്​, കുലുക്കല്ലൂർ, മേലാറ്റൂർ, കൊയിലാണ്ടി, തിരുവല്ല, ചിറയിൻകീഴ്​ തുടങ്ങിയ സ്​റ്റേഷനുകളിലാണ്​ അധിക സ്​റ്റോപ്പ്.

    ട്രെയിനുകളും അധിക സ്​റ്റോപ്പുകളും:

    നിലമ്പൂർ റോഡ്-കോട്ടയം എക്സ്​പ്രസ്​ (16325) -മേലാറ്റൂർ, പട്ടിക്കാട്, കുലുക്കല്ലൂർ

    കോട്ടയം-നിലമ്പൂർ റോഡ് എക്സ്​പ്രസ്​ (16326) -കുലുക്കല്ലൂർ, പട്ടിക്കാട്, മേലാറ്റൂർ

    തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ-വെരാവൽ എക്സ്​പ്രസ്​ (16333) -കൊയിലാണ്ടി, പയ്യന്നൂർ

    കാരയ്ക്കൽ-എറണാകുളം ജങ്​ഷൻ എക്സ്​പ്രസ്​ (16187) -ഒറ്റപ്പാലം

    എറണാകുളം ജങ്​ഷൻ-കാരയ്ക്കൽ എക്സ്​പ്രസ്​ (16188) -ഒറ്റപ്പാലം

    നിലമ്പൂർ റോഡ്-തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് രാജ്യറാണി എക്സ്​പ്രസ്​ (16350)- തിരുവല്ല

    നാഗർകോവിൽ-ഗാന്ധിധാം എക്സ്​പ്രസ്​ (16336) കൊയിലാണ്ടി, പയ്യന്നൂർ, കാഞ്ഞങ്ങാട്

    തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-ഭാവ്​നഗർ എക്സ്​പ്രസ്​ (19259) -പയ്യന്നൂർ

    തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-ശ്രീ ഗംഗാനഗർ എക്സ്​പ്രസ്​ (16 312) -കൊയിലാണ്ടി

    മംഗളൂരു-തിരുവനന്തപുരം എക്സ്​പ്രസ്​ (16348) -തിരുവല്ല

    ഗുരുവായൂർ-ചെന്നൈ എഗ്മോർ എക്സ്​പ്രസ്​ (16128) -ചിറയിൻകീഴ്

    ചെന്നൈ-എഗ്മോർ ഗുരുവായൂർ എക്സ്​പ്രസ്​ (16127) -ഹരിപ്പാട്

    TAGS:train timetrain scheduletrain news
    News Summary - Additional stops allowed for 12 trains
