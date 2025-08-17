12 ട്രെയിനുകൾക്ക്​ അധിക സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിച്ചു

12 ട്രെയിനുകൾക്ക് അധിക സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിച്ചുtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ ഓടുന്ന 12 ട്രെയിനുകൾക്ക് അധിക സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിച്ചു. ഒറ്റപ്പാലം, പയ്യന്നൂർ, ഹരിപ്പാട്, പട്ടിക്കാട്, കുലുക്കല്ലൂർ, മേലാറ്റൂർ, കൊയിലാണ്ടി, തിരുവല്ല, ചിറയിൻകീഴ് തുടങ്ങിയ സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് അധിക സ്റ്റോപ്പ്.
ട്രെയിനുകളും അധിക സ്റ്റോപ്പുകളും:
നിലമ്പൂർ റോഡ്-കോട്ടയം എക്സ്പ്രസ് (16325) -മേലാറ്റൂർ, പട്ടിക്കാട്, കുലുക്കല്ലൂർ
കോട്ടയം-നിലമ്പൂർ റോഡ് എക്സ്പ്രസ് (16326) -കുലുക്കല്ലൂർ, പട്ടിക്കാട്, മേലാറ്റൂർ
തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ-വെരാവൽ എക്സ്പ്രസ് (16333) -കൊയിലാണ്ടി, പയ്യന്നൂർ
കാരയ്ക്കൽ-എറണാകുളം ജങ്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് (16187) -ഒറ്റപ്പാലം
എറണാകുളം ജങ്ഷൻ-കാരയ്ക്കൽ എക്സ്പ്രസ് (16188) -ഒറ്റപ്പാലം
നിലമ്പൂർ റോഡ്-തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് രാജ്യറാണി എക്സ്പ്രസ് (16350)- തിരുവല്ല
നാഗർകോവിൽ-ഗാന്ധിധാം എക്സ്പ്രസ് (16336) കൊയിലാണ്ടി, പയ്യന്നൂർ, കാഞ്ഞങ്ങാട്
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-ഭാവ്നഗർ എക്സ്പ്രസ് (19259) -പയ്യന്നൂർ
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-ശ്രീ ഗംഗാനഗർ എക്സ്പ്രസ് (16 312) -കൊയിലാണ്ടി
മംഗളൂരു-തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പ്രസ് (16348) -തിരുവല്ല
ഗുരുവായൂർ-ചെന്നൈ എഗ്മോർ എക്സ്പ്രസ് (16128) -ചിറയിൻകീഴ്
ചെന്നൈ-എഗ്മോർ ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് (16127) -ഹരിപ്പാട്
