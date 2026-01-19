പ്രവാസികളുടെ വോട്ട് ചേർക്കൽ: സാങ്കേതിക പ്രശ്നം തുടരുന്നു

പ്രവാസികളുടെ വോട്ട് ചേർക്കൽ: സാങ്കേതിക പ്രശ്നം തുടരുന്നുtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: പുതിയ പാസ്പോർട്ടുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക തടസ്സം പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ നടപടി തുടങ്ങി. പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാറ്റിയാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക. പ്രവാസികൾക്ക് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പുതുതായി പേര് ചേർക്കാൻ പാസ്പോർട്ട് വിവരങ്ങൾ നിർബന്ധമാണ്.
അതേസമയം പാസ്പോർട്ടിലെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അക്കങ്ങളാണ് പ്രശ്നമാകുന്നത്. പഴയ പാസ്പോർട്ടുകളിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരവും ഏഴ് അക്കങ്ങളുമാണ്. ഈ മാതൃകയിലുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ പോർട്ടലിൽ സ്വീകരിക്കൂ. എന്നാൽ പുതിയ പാസ്പോർട്ടുകളിൽ രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളും തുടർന്ന് ആറ് അക്കങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത്. ഈ നമ്പർ നൽകി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് പ്രവാസികളെ വട്ടം കറക്കുന്നത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register