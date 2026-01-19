Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപ്രവാസികളുടെ വോട്ട്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 10:23 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 10:23 PM IST

    പ്രവാസികളുടെ വോട്ട് ചേർക്കൽ: സാങ്കേതിക പ്രശ്നം തുടരുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    SIR
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പു​തി​യ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി. പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ന​മ്പ​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലെ സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ മാ​റ്റി​യാ​ണ് പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പു​തു​താ​യി പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ര​ണ്ട് രീ​തി​യി​ലു​ള്ള അ​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ശ്ന​മാ​കു​ന്ന​ത്. പ​ഴ​യ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് അ​ക്ഷ​ര​വും ഏ​ഴ് അ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്. ഈ ​മാ​തൃ​ക​യി​ലു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കൂ. എ​ന്നാ​ൽ പു​തി​യ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ട് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളും തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​റ് അ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. ഈ ​ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ വ​ട്ടം ക​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SIRKerala SIR
    Similar News
    Next Story
    X