    6 Aug 2025 10:24 PM IST
    7 Aug 2025 7:17 AM IST

    വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കൽ; സമയപരിധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും, വട്ടം കറങ്ങി അപേക്ഷകർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച സ​മ​യ​പ​രി​ധി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ വെ​ബ്​​പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലെ സാ​​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ട്ടം​ക​റ​ങ്ങി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ. പേ​ര് ചേ​ർ​ക്ക​ലി​നും തി​രു​ത്ത​ലി​നു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക്കൊ​പ്പം സ​മ​യം തീ​രാ​റാ​യ​തോ​ടെ കൂ​ട്ട​മാ​യി ആ​ളു​ക​ൾ ക​യ​റി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള സാ​​​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും അ​പേ​ക്ഷ​ക​രെ കു​ഴ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന്​ അ​റി​യാ​നു​ള്ള വി​ൻ​​ഡോ തു​റ​ന്നു​കി​ട്ടാ​ൻ ത​ന്നെ ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റെ വി​യ​ർ​ക്ക​ണം. പേ​ര്​ ചേ​ർ​ക്ക​ലി​ന​ട​ക്കം എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ​ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കി സ്വ​ന്ത​മാ​യി അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ ക്രി​യേ​റ്റ്​ ചെ​യ്യ​ണം. ഇ​തി​നും സാ​മാ​ന്യം ഭാ​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.

    പേ​ര് ചേ​ർ​ക്ക​ലി​ന്​ വോ​ട്ട​ർ സ്റ്റാ​റ്റ​സ്, പോ​ളി​ങ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ, വോ​ട്ട​ർ ഇ​ൻ​​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ, ഫോ​ട്ടോ അ​പ്​​ലോ​ഡ്, ക​ൺ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ അ​ഞ്ച് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. മി​ക്ക​വാ​റും മൂ​ന്ന്​ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പി​ന്നി​ട്ട്​ നാ​ലാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കാ​ൻ ക്ലി​ക്ക്​ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും വി​ൻ​​ഡോ താ​നേ ഓ​ഫാ​യി ആ​ദ്യ​ത്തേ​തി​ലേ​ക്ക്​ പോ​യി നി​ൽ​ക്കും. പി​ന്നീ​ട്​ വീ​ണ്ടും യൂ​സ​ർ നെ​യി​മും പാ​സ്​​വേ​ഡും ന​ൽ​കി ​ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്ത്​ ആ​ദ്യം മു​ത​ലേ പൂ​രി​പ്പി​ച്ച്​ തു​ട​ങ്ങ​ണം. അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ തി​ര​ക്ക്​ മൂ​ലം വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ ഹാ​ങ്ങാ​വു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ടൈ​പ്പ്​ ചെ​യ്ത്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​യാ​സം നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. മൂ​ന്നും നാ​ലും വ​ട്ടം പ​രി​​ശ്ര​മി​ക്കു​​​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ അ​വ​സാ​ന സ്​​​റ്റെ​പ്പി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്താ​നാ​വു​ക.

    സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത കാ​ര​ണം പ​ല​രും അ​ക്ഷ​യ സെ​ന്‍റ​റു​ക​​ളെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​മ​യം അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​റാ​യ​തോ​ടെ ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും തി​ര​ക്കാ​ണ്. സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടാ​ത്ത പ​ക്ഷം പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്താ​യ ന​ല്ലൊ​രു ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​നും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല. സ​മ​യം നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും സി.​പി.​ഐ​യും സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​നെ സ​മീ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

