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    Kerala
    Posted On
    date_range 2 July 2026 10:25 PM IST
    Updated On
    date_range 2 July 2026 10:25 PM IST

    അദാനിയുടെ സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങി അനുമതി നൽകരുത് -പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

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    അദാനിയുടെ സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങി അനുമതി നൽകരുത് -പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖം കു​ത്ത​ക​ക​ൾ​ക്ക്​ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​പ​ടി​യാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ന്ന ഓ​ഹ​രി കൈ​മാ​റ്റമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. വി​ദേ​ശ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ആ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വ​ള​ഞ്ഞ വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പി​ന്റെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ന്​ വ​ഴ​ങ്ങി ഇ​തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​രു​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ മാ​ത്രം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട കാ​ര്യം അ​ദാ​നി​ക്ക് ധൈ​ര്യ​മാ​യി നീ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    25 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ന്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി വേ​ണ​മെ​ന്ന​ ക​രാ​ർ വ്യ​വ​സ്ഥ ലം​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഓ​ഹ​രി കൈ​മാ​റ്റ​ത്തെ പ​റ്റി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ദാ​നി തു​റ​മു​ഖ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തു​റ​മു​ഖ വ​കു​പ്പ് കൂ​ടി കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്​​ത​ത​വ​രു​ത്ത​ണം. അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പി​ന്‍റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ഴ​ങ്ങ​രു​​തെ​ന്നും പി​ണ​റാ​യി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വീ​ര്യം കു​റ​ഞ്ഞ മ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​കു​തി കു​റ​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഗു​ണം മ​ദ്യ​ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. വീ​ര്യം​കു​റ​ഞ്ഞ മ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ നി​കു​തി നി​ശ്​​ച​യി​ച്ച​തി​നാ​ൽ വി​ൽ​പ​ന​ക്ക്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കാ​ൻ ​മ​ദ്യ​ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ സാ​ധി​ക്കും. പ​ഴം, ധാ​ന്യം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വീ​ര്യം കു​റ​ഞ്ഞ മ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ നി​കു​തി​യി​ള​വ്​ ന​ൽ​കാ​നാ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ കാ​ല​ത്ത്​ ആ​ലോ​ചി​ച്ച​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ നി​ശ്​​ച​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ്പി​രി​റ്റ്​ ക​ല​ർ​ന്ന മ​ദ്യ​ത്തി​ന​ല്ല. ഇ​ത്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ധ​ന​ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കാ​ൻ അ​നാ​വ​ശ്യ ധി​റു​തി​യും വാ​ശി​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യി. മ​ദ്യ​ക്ക​മ്പ​നി​യാ​യ ബ​ക്കാ​ഡി​ക്ക് ഏ​തു​മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും നി​കു​തി​യി​ള​വ്​ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന വാ​ശി​യാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്. അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ത​ര​ത്തി​ൽ ഫ​യ​ൽ​നീ​ക്ക​വും ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്​​ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഉ​ണ്ടാ​യി.

    ക​രി​മ​ണ​ൽ മേ​ഖ​ല​യെ സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ക​ട​മാ​യ നീ​ക്ക​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഖ​ന​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ക​രി​മ​ണ​ലി​ൽ നി​ന്ന്​ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഇ​ൽ​മ​നേ​റ്റ്​ എ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം ബാ​ക്കി​യാ​കു​ന്ന അ​മൂ​ല്യ ധാ​തു​ക്ക​ളു​ള്ള മ​ണ​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന നി​ല​വി​ലെ രീ​തി​ക്ക്​ പ​ക​രം അ​തി​ൽ നി​ന്ന്​ മോ​ണോ​സൈ​റ്റ്​ വേ​ർ​തി​രി​ച്ച്​ എ​ടു​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന പൈ​ല​റ്റ്​ പ​ദ്ധ​തി​ പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത്​ കെ.​എം.​എം.​എ​ൽ ക​രാ​ർ ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത്​. ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലെ ക​മ്പ​നി​യെ ഇ​തി​ന് അ​വ​ർ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും കേ​ന്ദ്ര, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ​ അ​വ​​രു​മാ​യി ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ടാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. ത​ന്‍റെ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​തി​ന്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തി​നെ​യാ​ണ്​ ധാ​തു​മ​ണ​ൽ ഖ​ന​ന​ത്തി​ന്​ ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത്​ നീ​ക്കം​ന​ട​ന്നു​വെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്നും പി​ണ​റാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വിഴിഞ്ഞം ഓഹരി കൈമാറ്റ നീക്കത്തിൽ ദുരൂഹത -എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

    3000 കോ​ടി ചെ​ല​വാ​ക്കി​യ അ​ദാ​നി 13000 കോ​ടി​ക്കാ​ണ് തു​റ​മു​ഖം മ​റി​ച്ചു​വി​റ്റ​ത്

    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ഹ​രി കൈ​മാ​റ്റ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ. അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഹ​രി കൈ​മാ​റാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത് പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് അ​റി​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​ത​ല്ല. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മൊ​റാ​ഴ​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ‘വി​ഴി​ഞ്ഞം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ഹ​രി കൈ​മാ​റ്റ നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്. അ​ദാ​നി​യും വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഡീ​ലി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. സ്വി​റ്റ്‌​സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക്ക് തു​റ​മു​ഖം കൈ​മാ​റു​ന്ന​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ല. 3000 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വാ​ക്കി​യ അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പ്, 13,000 കോ​ടി രൂ​പ​ക്കാ​ണ് തു​റ​മു​ഖം മ​റി​ച്ചു​വി​റ്റ​ത്. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ 25ശ​ത​മാ​നം ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റ​ന്റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി വേ​ണ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ, ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​ഞ്ഞ​തേ​യി​ല്ലെ​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട് തി​രു​ത്ത​ണം. സ്വി​റ്റ്‌​സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക്ക് തു​റ​മു​ഖം കൈ​മാ​റാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കും’ -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ ഓഹരി: വി.ഡി. സതീശനെതിരെ തോമസ്​ ഐസക്

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ 49 ശ​ത​മാ​നം ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഷി​പ്പി​ങ് ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ വി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ​തി​രെ വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി മു​തി​ർ​ന്ന സി.​പി.​എം നേ​താ​വും മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഡോ. ​ടി.​എം. തോ​മ​സ് ഐ​സ​ക്. ആ​ല​പ്പു​ഴ​​യി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​മ്പേ ചാ​ർ​ട്ടേ​ഡ് വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ പോ​യി സ​തീ​ശ​ൻ അ​ദാ​നി ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത് ഇ​ക്കാ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നോ​യെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണം. എ​ല്ലാം സു​താ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന​ല്ലേ സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. തു​റ​മു​ഖം വി​ൽ​ക്കാ​ൻ മൗ​നാ​നു​വാ​ദ​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​ത്ത​ക​വ​ത്ക​ര​ണം മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത ത​ക​ർ​ക്കും -അ​ഹ​മ്മ​ദ് ദേ​വ​ർ​കോ​വി​ൽ

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: വി​ഴി​ഞ്ഞം അ​ന്താ​രാ​ഷ്‌​ട്ര തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ൽ അ​ദാ​നി ക​മ്പ​നി​ക്കു​ള്ള ഓ​ഹ​രി വി​ൽ​പ​ന അ​ത്യ​ധി​കം അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ കു​ത്ത​ക​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് മു​ൻ തു​റ​മു​ഖ മ​ന്ത്രി​യും ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ദേ​വ​ർ​കോ​വി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹു​രാ​ഷ്ട്ര ഷി​പ്പി​ങ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ എം.​എ​സ്.​സി​ക്ക് വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ 49 ശ​ത​മാ​നം ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ വ​ലി​യ ഞെ​ട്ട​ലു​ള​വാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    നി​ർ​മാ​ണ ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം 25 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഓ​ഹ​രി കൈ​മാ​റ്റം ന​ട​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അം​ഗീ​കാ​രം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് എ​ന്നി​രി​ക്കെ സം​സ്ഥാ​ന താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​നു വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി 13000 കോ​ടി​യു​ടെ ഓ​ഹ​രി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഷി​പ്പി​ങ് ഭീ​മ​ന് കൈ​മാ​റാ​നു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യാ ത​ന്നെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. കേ​ന്ദ്ര കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വം വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും അ​ഹ​മ്മ​ദ് ദേ​വ​ർ​കോ​വി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം -സി.പി.എം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്‍റെ 49 ശ​ത​മാ​നം ഓ​ഹ​രി എം.​എ​സ്‌.​സി അ​ന്താ​രാ​ഷ്‌​ട്ര ഷി​പ്പി​ങ്​ ക​മ്പ​നി​ക്ക്‌ കൈ​മാ​റാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ത​ട​യാ​ൻ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന്‌ സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്‌ പ്ര​സ്‌​താ​വ​ന​യി​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഓ​ഹ​രി​ക​ള്‍ കൈ​മാ​റു​മെ​ന്ന കാ​ര്യം അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പ്പ്‌ സ്റ്റോ​ക്ക്‌ എ​ക്‌​സ്ചേ​ഞ്ചി​നെ അ​റി​യി​ച്ച രേ​ഖ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്‌. തു​റ​മു​ഖം ഇ​വ​രു​ടെ സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭ​മാ​യി ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​മാ​ണ്‌ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്‌. തു​റ​മു​ഖം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ല്‍ നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​ക​ണമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

    ഓഹരി കൈമാറ്റം സർക്കാറുകൾ അറിഞ്ഞ് വേണം -സ്പീക്കർ

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ ഓ​ഹ​രി കൈ​മാ​റ്റം കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ അ​റി​ഞ്ഞ് വേ​ണ​മെ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ൽ അ​ബി​ൻ വ​ർ​ക്കി എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​ത്ത് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞ​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യാ​തെ ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​ത് ശ​രി​യ​ല്ല. വി​ഴി​ഞ്ഞം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ സ്വ​ത്താ​ണ്. ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഭൂ​മി വി​ട്ടു​ന​ൽ​കു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് അ​ത് അ​വ​രു​ടെ കൈ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​വ​രു​തെന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    TAGS:Thomas Isaacadani portopposition leaderPressureCPMAhmed DevarkovilM.V. Govindan
    News Summary - Don't give in to pressure from Adani and give permission - Opposition leader
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