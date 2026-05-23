Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘വളഞ്ഞിട്ട്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 May 2026 10:52 PM IST
    Updated On
    date_range 23 May 2026 10:52 PM IST

    ‘വളഞ്ഞിട്ട്​ മർദിച്ചത്​ പിണറായിയുടെ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം അഞ്ചുപേർ’; എ.​ഡി. തോ​മ​സ്​ എം.​എ​ൽ.​എ എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക്​ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘വളഞ്ഞിട്ട്​ മർദിച്ചത്​ പിണറായിയുടെ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം അഞ്ചുപേർ’; എ.​ഡി. തോ​മ​സ്​ എം.​എ​ൽ.​എ എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക്​ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി
    cancel

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ന​വ​കേ​ര​ള സ​ദ​സ്സി​ന്റെ ബ​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ ഗ​ൺ​മാ​ന്മാ​ർ മ​ർ​ദി​ച്ച കേ​സ്​ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച മു​ൻ എ.​ഡി.​ജി.​പി എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്​​കു​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന്​ ഇ​ര​യാ​യ എ.​ഡി. തോ​മ​സ്​ എം.​എ​ൽ.​എ​യും യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജ​യ്​ ജു​വ​ൽ കു​ര്യാ​ക്കോ​സും​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ ഓ​ഫി​സി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക്​ മൊ​ഴി ന​ൽ​കാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. പി​ണ​റാ​യി​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ അ​നി​ൽ​കു​മാ​റും സ​ന്ദീ​പും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ക​ണ്ടാ​ല​റി​യാ​വു​ന്ന മൂ​ന്നു​പേ​ര​ട​ക്കം അ​ഞ്ചു​പേ​രാ​ണ്​ വ​ള​ഞ്ഞി​ട്ട്​ മ​ർ​ദി​ച്ച​ത്. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ തി​രു​ത്താ​ൻ മു​ന്നി​ലും പി​ന്നി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച മു​ൻ എ.​ഡി.​ജി.​പി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി വേ​ണം. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും പ്ര​തി​ചേ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ത്​ നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്​​ധ​രു​മാ​യി ആ​ലോ​ചി​ച്ച്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കും.

    അ​ന്ന​ത്തെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​യെ മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി​യാ​ണ്​ മു​ൻ എ.​ഡി.​ജി.​പി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ​ തി​രു​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​വ​ർ​ക്കെ​തി​ര​രെ​യും ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​​പ്പെ​ട്ട്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യെ​യും വീ​ണ്ടും കാ​ണും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gunmen attackSITformer chief ministerPinarayi VijayanThomas MLA
    News Summary - A.D. Thomas MLA gave a speech to SIT
    Similar News
    Next Story
    X