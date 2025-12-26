Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Dec 2025 10:37 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Dec 2025 10:37 PM IST

    നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; രണ്ടാം പ്രതിയുടെ വിഡിയോ അപ് ലോഡ് ചെയ്തത് 200ലധികം സൈറ്റുകളിൽ

    വി​ഡി​യോ അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത വ​യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    Actress attack case, Video,accused,uploaded, നടി, ആക്രമണം, കേസ്, വിഡിയോ
    തൃ​ശൂ​ർ: ന​ടി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത​ കേ​സി​ൽ 20 വ​ർ​ഷം ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ടാം പ്ര​തി മാ​ർ​ട്ടി​െൻറ വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ന്നു. 200ല​ധി​കം ​വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ് വി​ഡി​യോ അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത വ​യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​യാ​ളു​ടെ പേ​േ​രാ മ​റ്റു വി​വ​ര​ങ്ങ​ളോ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. നേ​ര​ത്തേ മൂ​ന്നു പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​തി​ജീ​വി​ത​യു​ടെ അ​ന്ത​സ്സി​ന് ക​ള​ങ്കം സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ പേ​രു​വി​വ​രം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള വി​ഡി​യോ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് തൃ​ശൂ​ർ സി​റ്റി പൊ​ലീ​സാ​ണ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    വി​ഡി​യോ ഷെ​യ​ർ ചെ​യ്ത 200ല​ധി​കം സൈ​റ്റു​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. വി​ഡി​യോ ഷെ​യ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി തൃ​ശൂ​ർ സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ന​കു​ൽ ആ​ർ. ദേ​ശ് മു​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു. നേ​ര​ത്തേ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ ര​ണ്ടു പേ​ർ തൃ​​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും ഒ​രാ​ൾ എ​റ​ണാ​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​ണ്. വി​ഡി​യോ ഷെ​യ​ർ ചെ​യ്ത​തി​ന് പി​ന്നി​ലു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്രോ​ത​സ്സി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:actress caseThrissur Newsvideos
    News Summary - Actress attack case; Video of second accused uploaded on more than 200 sites
