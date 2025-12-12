Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    12 Dec 2025 7:46 AM IST
    Updated On
    12 Dec 2025 7:57 AM IST

    ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സ്: ശി​ക്ഷ ഇ​ന്ന്

    ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സ്: ശി​ക്ഷ ഇ​ന്ന്
    കൊ​ച്ചി: ന​ടി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത കേ​സി​ല്‍ എ​റ​ണാ​കു​ളം പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ സെ​ഷ​ന്‍സ് കോ​ട​തി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ശി​ക്ഷ വി​ധി​ക്കും. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട​താ​യി കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ പ​ള്‍സ​ര്‍ സു​നി എ​ന്ന സു​നി​ല്‍ എ​ന്‍.​എ​സ്. (37), മാ​ര്‍ട്ടി​ന്‍ ആ​ന്റ​ണി (33), ബി. ​മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ന്‍ (36), വി.​പി. വി​ജീ​ഷ് (38), വ​ടി​വാ​ള്‍ സ​ലിം എ​ന്ന എ​ച്ച്. സ​ലിം (29), പ്ര​ദീ​പ് (31) എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള ശി​ക്ഷ​യാ​ണ്​ ജ​ഡ്ജി ഹ​ണി എം. ​വ​ര്‍ഗീ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം എ​ട്ടാം​പ്ര​തി ന​ട​ൻ ദി​ലീ​പ് അ​ട​ക്കം നാ​ല് പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി വെ​റു​തെ​വി​ട്ടി​രു​ന്നു

    TAGS:Actress Attack CaseCase VerdictLatest News
    News Summary - Actress attack case verdict
