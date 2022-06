നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; തുടരന്വേഷണത്തിന് സമയം തേടിയ ഹരജിയിൽ ഇന്ന് വിധി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ തുടരന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ മൂന്നുമാസം കൂടി സമയം തേടി സർക്കാർ നൽകിയ ഹരജിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വിധി പറയും. കോടതി നേരത്തേ അനുവദിച്ച സമയം മേയ് 31ന് അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നൽകിയ ഹരജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ഡോ. കൗസർ എടപ്പഗത്ത് വിധി പറയുന്നത്. മെമ്മറി കാർഡിന്‍റെ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയും കൂടുതൽ സാക്ഷികളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലും ആവശ്യമാണെന്നതടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹരജി നൽകിയത്.

