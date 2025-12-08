Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    പ്രോസിക്യൂഷന്​ തിരിച്ചടിയായത്​ വൻ കൂറുമാറ്റം; 261 സാ​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ 28 പേ​ർ കൂ​റു​മാ​റി

    മാ​പ്പു​സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി​യ മൂ​ന്നു​പേ​രും കാ​ര്യ​മാ​യ ​പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്തി​ല്ല
    പ്രോസിക്യൂഷന്​ തിരിച്ചടിയായത്​ വൻ കൂറുമാറ്റം; 261 സാ​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ 28 പേ​ർ കൂ​റു​മാ​റി
    ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ കു​റ്റ​മു​ക്ത​നാ​യ ശേ​ഷം എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ന​ട​ൻ ദി​ലീ​പ് പു​റ​ത്തേ​ക്കു​വ​രു​ന്ന​ത്​ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന അ​നു​ജ​ൻ അ​നൂ​പും (വ​ല​ത്ത്) ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും

    കൊ​ച്ചി: മൂ​ന്നു​​ത​വ​ണ സ്​​പെ​ഷ​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ​മാ​രെ മാ​റ്റി വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി​വ​ന്ന കേ​സി​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്​ പ്ര​മു​ഖ സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ കൂ​റു​മാ​റ്റം. വി​സ്​​ത​രി​ച്ച 261 സാ​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ പ്ര​മു​ഖ താ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്കം 28 പേ​രാ​ണ്​ കൂ​റു​മാ​റി​യ​ത്. ദി​ലീ​പി​നെ​തി​രെ കു​രു​ക്ക്​ മു​റു​ക്കാ​ൻ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ മാ​പ്പു​സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി​യ മൂ​ന്നു​പേ​രും കാ​ര്യ​മാ​യ ​പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്തി​ല്ല.

    ഇ​ട​വേ​ള ബാ​ബു, ബി​ന്ദു പ​ണി​ക്ക​ർ, ഭാ​മ, സി​ദ്ദീ​ഖ്, കാ​വ്യ മാ​ധ​വ​ൻ, നാ​ദി​ർ​ഷ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ സി​നി​മ രം​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ കൂ​റു​മാ​റി​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ. ആ​ലു​വ അ​ൻ​വ​ർ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഡോ. ​ഹൈ​ദ​ർ അ​ലി, സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ സ​ലിം, പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ഷൈ​ൻ, റൂ​ബി വി​ഷ്​​ണു, കാ​വ്യ​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളാ​യ ശ്യാ​മ​ള, മാ​ധ​വ​ൻ, സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ മി​ഥു​ൻ, സ​ഹോ​ദ​ര​ ഭാ​ര്യ റി​യ, സ​ബി​ത, കാ​വ്യ​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ സാ​ഗ​ർ വി​ൻ​സ​ന്‍റ്​, പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ​ർ ര​ഞ്​​ജി​ത്, കാ​വ്യ​യു​ടെ ഡ്രൈ​വ​ർ സു​നീ​ർ, ദി​ലീ​പി​​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​നൂ​പ്, അ​ളി​യ​ൻ സൂ​ര​ജ്, ഡ്രൈ​വ​ർ അ​പ്പു​ണ്ണി, ഹോ​ട്ട​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി ഷേ​ർ​ളി അ​ജി​ത്, ഉ​ഷ, നി​ലി​ഷ, ദി​ലീ​പി​​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ലെ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ദാ​സ​ൻ, തൃ​ശൂ​രി​ലെ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ്​ ഉ​ല്ലാ​സ്​ ബാ​ബു, ബൈ​ജു, ഐ.​ജി ദി​നേ​ശ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ കൂ​റു​മാ​റി​യ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ.

    പ്ര​മു​ഖ താ​ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​റു​മാ​റി​യ​തോ​ടെ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ന​ടി​യും ദി​ലീ​പും ത​മ്മി​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്നോ എ​ന്ന​ത​ട​ക്കം ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ്​ ല​ഭി​ക്കാ​തെ പോ​യ​ത്.

    മാ​പ്പു​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ്ര​തി​ക​ൾ വ​ഴി ദി​ലീ​പി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തു​ന്ന​തി​ലും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. 10, 13, 14 പ്ര​തി​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന വി​ഷ്​​ണു, വി​പി​ൻ ലാ​ൽ, പി.​കെ. അ​നീ​ഷ്​ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ്​ ​പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യി വി​സ്​​ത​രി​ച്ച​ത്. ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​ൾ​സ​ർ സു​നി ദി​ലീ​പി​ന്​ എ​ഴു​തി​യ ക​ത്ത്​ സ​ഹ​ത​ട​വു​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന വി​ഷ്​​ണു വ​ഴി​യാ​ണ്​ കൈ​മാ​റി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട വി​ചാ​ര​ണ​യി​ൽ മൂ​ന്നു​​ത​വ​ണ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റെ മാ​റ്റി​നി​യ​മി​ച്ച​തും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. പ​ഴു​തു​ക​ൾ അ​ട​ച്ച്​ പ്ര​തി​രോ​ധം ​തീ​ർ​ത്താ​ണ്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​​ന്‍റെ ഓ​രോ തെ​ളി​വും ദി​ലീ​പി​ന്‍റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ ഖ​ണ്ഡി​ച്ച​ത്.

