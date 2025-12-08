Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 8 Dec 2025 7:00 AM IST
    date_range 8 Dec 2025 7:00 AM IST

    ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സ്: സംസ്ഥാനം ഉറ്റുനോക്കുന്ന വിധി ഇ​ന്ന്​

    • കേ​സി​ൽ ന​ട​ൻ ദി​ലീ​പ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ത്ത്​ പ്ര​തി​ക​ൾ
    • സ​ഹ​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ പ​ല​രും തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ന​ടി​ക്കൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് കൂ​റു​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്
    ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സ്: സംസ്ഥാനം ഉറ്റുനോക്കുന്ന വിധി ഇ​ന്ന്​
    കൊ​ച്ചി: യു​വ ന​ടി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ല്‍ എ​റ​ണാ​കു​ളം പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ സെ​ഷ​ന്‍സ് കോ​ട​തി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ വി​ധി പ​റ​യും. ന​ട​ൻ ദി​ലീ​പ്​ അ​ട​ക്കം പ​ത്ത്​ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്​​ത കേ​സി​ലാ​ണ്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി വി​ധി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട കോ​ട​തി വ്യ​വ​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പ​രി​സ​മാ​പ്തി​യാ​കും.

    തൃ​ശൂ​രി​ല്‍നി​ന്ന് ഷൂ​ട്ടി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന യു​വ ന​ടി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പാ​യി അ​പ​കീ​ര്‍ത്തി​ക​ര​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ക​ര്‍ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ന്ന കേ​സി​ല്‍ പ​ള്‍സ​ര്‍ സു​നി എ​ന്ന സു​നി​ല്‍ കു​മാ​റാ​ണ് ഒ​ന്നാം പ്ര​തി. ന​ട​ന്‍ ദി​ലീ​പ് കേ​സി​ലെ എ​ട്ടാം പ്ര​തി​യാ​ണ്. പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ സെ​ഷ​ന്‍സ് കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ഹ​ണി എം. ​വ​ര്‍ഗീ​സാ​ണ് വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി വി​ധി പ​റ​യാ​നാ​യി കേ​സ് മാ​റ്റി​യ​ത്.

    2017 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 17 നാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ച​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. സ​മൂ​ഹ മ​ന​സാ​ക്ഷി​യെ ഞെ​ട്ടി​ച്ച​തും മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ ലോ​ക​ത്തെ ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​ന്ന​തു​മാ​യ സം​ഭ​വ​മാ​ണ്​ അ​ന്ന് അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. തൃ​ശൂ​രി​ൽനി​ന്ന് ഒ​രു സി​നി​മ​യു​ടെ ഡ​ബ്ബി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങുകയായിരുന്നു നടി. അ​ങ്ക​മാ​ലി അ​ത്താ​ണി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തു​വെ​ച്ച് കാ​റി​ല്‍ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​യ​റി​യ അ​ക്ര​മി സം​ഘം ന​ടി​യെ ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യി ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ക​യും വീ​ഡി​യോ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും പ​ക​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട ന​ടി സം​വി​ധാ​യ​ക​നും ന​ട​നു​മാ​യ ലാ​ലി​ന്‍റെ കാ​ക്ക​നാ​ട്ടെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് അ​ഭ​യം തേ​ടി​യ​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ അ​ന്ത​രി​ച്ച പി.​ടി. തോ​മ​സ് എം.​എ​ൽ.​എ വി​ഷ​യം ഉ​ന്ന​ത പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് കേ​സ് വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​വു​ന്ന​ത്.

    പ​ല നാ​ട​കീ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം ദി​ലീ​പി​ന്‍റെ അ​റ​സ്റ്റ്, ആ​ഴ്ച​ക​ൾ നീ​ണ്ട ജ​യി​ൽ​വാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വ പ​ര​മ്പ​ര​ക​ൾ​ക്കും കേ​ര​ളം സാ​ക്ഷി​യാ​യി. ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ദി​ലീ​പും പ​ൾ​സ​ർ സു​നി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ദി​ലീ​പി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ അ​തു​വ​രെ താ​ര​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച താ​ര​സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ അ​മ്മ​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കൈ​വി​ട്ടു. സ​ഹ​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ പ​ല​രും തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ന​ടി​ക്കൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് കൂ​റു​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പി​ന്നീ​ട് മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലും വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഡ​ബ്ലി​യു.​സി.​സി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും സി​നി​മ​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​നാ​യി ഹേ​മ ക​മ്മി​റ്റി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ച​തു​മെ​ല്ലാം ഇ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്.

    2019 ലാ​ണ് കേ​സി​ലെ വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ എ​റ​ണാ​കു​ളം പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ സെ​ഷ​ന്‍സ് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച്​ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തി​യ പ​ൾ​സ​ർ സു​നി​ മു​ഖ്യ​പ്ര​തിയാണ്. ന​ട​ൻ ദി​ലീ​പ് എ​ട്ടാം പ്ര​തിയാണ്. ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ന​ടി​യോ​ടു​ള്ള വ്യ​ക്തി​വി​രോ​ധ​ത്തി​ന് ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യെ​ന്നാ​ണ് ദി​ലീ​പി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള കേ​സ്. ത​ന്നെ കേ​സി​ൽ പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണെ​ന്നും തെ​ളി​വു​ക​ൾ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച​താ​ണെ​ന്നു​മു​ള്ള വാ​ദ​മാ​ണ് ദി​ലീ​പ് തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ള്‍സ​ര്‍ സു​നി​യും ദി​ലീ​പും കൂ​ടാ​തെ മാ​ര്‍ട്ടി​ന്‍ ആ​ന്റ​ണി, ബി. ​മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ന്‍, വി.​പി. വി​ജീ​ഷ്, എ​ച്ച്. സ​ലീം, പ്ര​ദീ​പ്, ചാ​ര്‍ളി തോ​മ​സ്, സ​ന​ല്‍കു​മാ​ര്‍, ശ​ര​ത്​ ജി. ​നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ട്ട​ത്.

    സി​നി​മാ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹ്യ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കും വാ​ദ​പ്ര​തി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ, അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ സം​ഭ​വ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച എ​ന്താ​യി​രി​ക്കും വി​ധി​യെ​ന്ന ആ​കാം​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​രും.

