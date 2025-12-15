Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 10:59 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 10:59 PM IST

    ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തി നടൻ ദിലീപ്

    text_fields
    bookmark_border
    ജഡ്​ജിക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണത്തിനെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫിസർമാർ
    ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തി നടൻ ദിലീപ്
    cancel

    ശ​ബ​രി​മ​ല: ന​ട​ൻ ദി​ലീ​പ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ചെ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ഇ​രു​മു​ടി​കെ​ട്ടി​ല്ലാ​തെ എ​ത്തി​യ​തി​നാ​ൽ പ​തി​നെ​ട്ടാം​പ​ടി ച​വി​ട്ടാ​തെ സ്റ്റാ​ഫ് ഗേ​റ്റ് വ​ഴി​യാ​ണ്​ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് എ​ത്തി​യ​ത്. ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം പി.​ആ​ര്‍.​ഒ ഓ​ഫി​സി​ലും പി​ന്നീ​ട്​ ക​ണ്ഠ​ഠ​ര​ര്​ മ​ഹേ​ഷ്​ ത​ന്ത്രി​യെ​യും ക​ണ്ടു. ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ക​ള​ഭാ​ഭി​ഷേ​ക​വും ക​ണ്ട്​ തൊ​ഴു​താ​ണ്​ മ​ല​യി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ര​ണം തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട്,​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ ദി​ലീ​പ്,​ ത​നി​ക്കും നീ​തി വേ​ണ​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ്​ നി​ർ​ത്തി.

    ജഡ്​ജിക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണത്തിനെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫിസർമാർ

    കൊ​ച്ചി: ന​ടി ആ​ക്ര​മ​ണ കേ​സി​ൽ വി​ധി പ​റ​ഞ്ഞ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി ജ​ഡ്​​ജി​ക്കെ​തി​രാ​യ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ കേ​ര​ള ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ. ജ​ഡ്​​ജി​യെ വ്യ​ക്തി​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ല​ട​ക്കം ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി. ​മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ ചീ​ഫ്​ ജ​സ്റ്റി​സി​ന്​ ന​ൽ​കി​യ നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ലെ ആ​വ​ശ്യം.

    ജ​ഡ്​​ജി​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം നീ​തി​ന്യാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തോ​ടു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യും ഖ്യാ​തി​യെ കോ​ട്ടം ത​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. ജ​ഡ്​​ജി​യേ​യും നീ​തി​ന്യാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തേ​യും അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം. അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​ക​ര​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കാ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ൾ​ക്ക​ട​ക്കം നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണം. ജ​ഡ്​​ജി​യു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​യ​ട​ക്കം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​ക​ര​മാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം. തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മേ കോ​ട​തി​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വി​ടാ​നാ​കു. വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ ജ​ഡ്​​ജി​മാ​ർ​ക്ക് വേ​റെ വേ​ദി​യി​ല്ല. ജ​ഡ്​​ജി​യെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ചി​ല അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രും ഇ​തി​നൊ​പ്പം ചേ​രു​ന്നു.

    കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ ഊ​മ​ക്ക​ത്തി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​ന് ക​ത്ത​യ​ച്ച​തും സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ വ​ന്നു. ഡ​ബ്ബി​ങ് ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് ഭാ​ഗ്യ​ല​ക്ഷ്മി, ന​ടി പാ​ർ​വ​തി തി​രു​വോ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ പ​ര​മാ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളും നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Actress Attack CaseDileepSabarimala
    News Summary - Actor Dileep visits Sabarimala
    Similar News
    Next Story
    X