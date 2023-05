കാടുകയറിയ പറമ്പുകൾ വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നടപടി

cancel By പി. ഷംസുദ്ദീൻ കോ​ഴി​​ക്കോ​ട്: നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യി പ​റ​മ്പു​ണ്ടോ? അ​ത് കാ​ടു​പി​ടി​ച്ചു കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണോ? എ​ങ്കി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് ഇ​ട​പെ​ടും. കാ​ട് വെ​ട്ടാ​നും പ​റ​മ്പ് ശു​ചി​യാ​ക്കാ​നും നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കും. എ​ന്നി​ട്ടും ഭൂ​വു​ട​മ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തോ, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യോ ഇ​ട​പെ​ട്ട് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ വെ​ക്കും. അ​തി​ന്റെ ചെ​ല​വ് ഭൂ​വു​ട​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്കും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ൾ​ക്കും സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ന​ൽ​കി. ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ. ഇ​ത് പു​തി​യ നി​യ​മ​മൊ​ന്നു​മ​ല്ല. 1994ലെ ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തീ​രാ​ജ് ആ​ക്ട് സെ​ക്ഷ​ൻ 238, 239, 240 പ്ര​കാ​രം വ്യ​ക്തി​ക്കോ, കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നോ, കൃ​ഷി​ക്കോ ആ​പ​ത്തു​ണ്ടാ​കാ​ൻ ഇ​ട​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ പ​റ​മ്പി​ലെ വൃ​ക്ഷം, ശാ​ഖ, കാ​ട്ടു​ചെ​ടി​ക​ൾ, ഹാ​നി​ക​ര​മാ​യ വൃ​ക്ഷ-​സ​സ്യാ​ദി​ക​ൾ, വി​ഷ​ജ​ന്തു​ക്ക​ൾ, മ​റ്റ് ഉ​പ​ദ്ര​വ​കാ​രി​ക​ളാ​യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​യ​ൽ​പ​ക്ക​ത്തി​ന് ഉ​പ​ദ്ര​വ​ക​ര​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​തൊ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ട​മ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കാ​ൻ ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്. നോ​ട്ടീ​സ് പ്ര​കാ​രം പ​റ​മ്പ് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് ജോ​ലി​ക്കാ​രെ വെ​ച്ച് ഭീ​ഷ​ണി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാം.ഇ​തി​ന്റെ ചെ​ല​വ് പ​റ​മ്പ് ഉ​ട​മ​യി​ൽ​നി​ന്നോ കൈ​വ​ശ​ക്കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്നോ ഈ​ടാ​ക്കാം. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ആ​ക്ടി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ വ​കു​പ്പും അ​ധി​കാ​ര​വും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ടു​ക​യ​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ പ​റ​മ്പു​ക​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച റി​ട്ട്. ഹ​ര​ജി​യി​ന്മേ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ച് മാ​സം ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി വ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്കും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ൾ​ക്കും സ​ർ​ക്കു​ല​ർ അ​യ​ച്ച​ത്. തൃ​ശൂ​രി​ൽ മൂ​ന്നു വ​യ​സ്സു​ള്ള കു​ട്ടി അ​യ​ൽ​പ​ക്ക​ത്തെ കാ​ടു​ക​യ​റി​യ പ​റ​മ്പി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യ പാ​മ്പ് ക​ടി​യേ​റ്റ് മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വി​ഷ​യം കോ​ട​തി ക​യ​റി​യ​ത്. ഇ​ത്ത​രം പ​റ​മ്പു​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ കീ​ഴു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. Show Full Article

action will be taken on If forested fields are not cleared