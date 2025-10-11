Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 10:35 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 10:35 PM IST

    സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി ത​ട്ടി​പ്പ്: വിരമിച്ച ദേവസ്വം ബോർഡ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടാകും

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി ത​ട്ടി​പ്പ്: വിരമിച്ച ദേവസ്വം ബോർഡ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടാകും
    cancel

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ വി​ര​മി​ച്ച ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കും. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​യ​മ​വ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ​ലോ ​ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക്​ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഈ ​മാ​സം 14ന്​ ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ബോ​ർ​ഡ്​ യോ​ഗം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ വി​ശ​ദ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. ഇ​തി​ലാ​കും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ തീ​രു​മാ​നം. ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ ആ​ദ്യം വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ട​ണ​മോ​യെ​ന്ന​തി​ലും നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടും.

    ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഒ​മ്പ​ത്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ നി​ല​വി​ൽ സ​ർ​വി​സി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യി​രു​ന്ന മു​രാ​രി ബാ​ബു​വി​നെ നേ​ര​ത്തെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​സി.​എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ കെ. ​സു​നി​ൽ​കു​മാ​റും സ​ർ​വി​സി​ലു​ണ്ട്. ബാ​ക്കി ഏ​ഴു​പേ​ർ വി​ര​മി​ച്ച​വ​രാ​ണ്. വി​ര​മി​ച്ച​വ​രു​ടെ പെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​ട​ക്കം ത​ട​യു​ന്ന​താ​ണ്​​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ര​മി​ക്ക​ൽ ആ​നു​കൂ​ല്യം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ലും നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടും.

    വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക്​ ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ടം ല​ഭി​ച്ചോ​യെ​ന്ന്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും​ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക്ക് പ​ക​രം ‘ചെ​മ്പ്​​’ എ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ത​ട്ടി​പ്പി​ന്​ ആ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കം ന​ട​ത്തി​യ​ത്​ 2019ലെ ​അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യി​രു​ന്ന മു​രാ​രി ബാ​ബു​വാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്‌. ജ​യ​ശ്രീ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് ഉ​ത്ത​ര​വ്​ തി​രു​ത്തി​യ​താ​യും ഇ​തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ കൈ​വ​ശം കൊ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു വെ​ള്ളം​ചേ​ർ​ക്ക​ൽ.

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മി​ല്ലാ​തെ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു ജ​യ​ശ്രീ​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രാ​യി​രു​ന്ന കെ.​എ​സ്. ബൈ​ജു, ആ​ർ.​ജി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തി. കൃ​ത്യ​മാ​യ മ​ഹ​സ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കാ​തെ, ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ മാ​ത്രം കൈ​വ​ശം വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത​തി​ലും ബൈ​ജു​വി​ന്​ വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യി. ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ​ത്തി മ​ഹ​സ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ഭാ​ര​വ്യ​ത്യാ​സം കാ​ണു​ക​യും ചെ​മ്പ്​ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യോ ത​ട​യു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​തെ ആ​ർ.​ജി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍റെ ക​ള്ള​ത്ത​ര​ത്തി​ന് കൂ​ട്ടു​നി​ന്ന​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ കെ. ​സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ കെ. ​സു​ധീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ശ്രീ​കു​മാ​ർ, രാ​ജേ​ന്ദ്ര പ്ര​സാ​ദ്, കെ. ​രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ത്ത​വാ​ദി​ത്തം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​​ല്ലെ​ന്ന്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Devaswom BoardSabarimalaUnnikrishnan PottySabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Action will also be taken against retired Devaswom Board officials
    Similar News
    Next Story
    X