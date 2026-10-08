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    ആനകളുടെ സഞ്ചാരപാതകൾ തിരിച്ചുപിടിച്ച് വനം, റവന്യൂ വകുപ്പുകൾ

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    ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ലി​ല​ട​ക്കം ആ​ന​ത്താ​ര​യി​ൽ വ​ൻ​കി​ട റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും മ​റ്റു​മു​ണ്ട്
    https://www.madhyamam.com/tags/elephant
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    റ​വ​ന്യൂ ഭൂ​മി കൈ​യേ​റി സ്ഥാ​പി​ച്ച അ​ന​ധി​കൃ​ത വൈ​ദ്യു​തി വേ​ലി വ​നം വ​കു​പ്പ്​ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    തൊ​ടു​പു​ഴ: മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഭീ​തി വി​ത​യ്ക്കു​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യ​ത്തി​ന് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ ആ​ന​ക​ളു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സ​ഞ്ചാ​ര​പാ​ത​ക​ൾ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ സം​യു​ക്ത നീ​ക്ക​വു​മാ​യി വ​നം-​റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ.

    മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, സ്വാ​ഭാ​വി​ക സ​ഞ്ചാ​ര​പാ​ത​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​ർ​മി​തി​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കാ​ൻ ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ദി​നേ​ശ​ൻ ചെ​റു​വാ​ട്ട് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ല​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മ​തി​കെ​ട്ടാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ന​ക​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​ര​പാ​ത​യി​ലെ കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​നം വ​കു​പ്പ്​ ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി. ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ലി​ൽ നി​ർ​ദി​ഷ്ട സം​ര​ക്ഷി​ത വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ 10​ ഹെ​ക്ട​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ കൈ​യേ​റ്റ​വും​ ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ചു. ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ലി​ലെ ചി​ല വ​ൻ​കി​ട റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ള​ട​ക്കം സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ ആ​ന​ക​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​ര പാ​ത​യി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​​ വ​നം വ​കു​പ്പ്​​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. കൂ​ടാ​തെ അ​ന​ധി​കൃ​ത കൃ​ഷി സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ച വൈ​ദ്യു​ത വേ​ലി​ക​ൾ, ഏ​ല​കൃ​ഷി എ​ന്നി​വ​യും ആ​ന​ക​ളു​ടെ സ്വൈ​ര്യ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ന്​ ത​ട​സ്സ​മാ​ണ്​. ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും വെ​ള്ള​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി സ​മീ​പ പു​ൽ​മേ​ട്ടി​ലേ​ക്കും വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പോ​കാ​ൻ വ​ഴി​യി​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ​ ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ലി​ൽ വ​ന്യ​മൃ​ഗ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ആ​ന​ക​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി​വ​രു​ന്ന​ത്​ ത​ട​യാ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ച വേ​ലി​ക​ൾ പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്​ മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വ​ൻ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടു​മാ​യി ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ളും ഇ​ടു​ക്കി രൂ​പ​ത​യും ക​ർ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് പ​ത്തോ​ളം​ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ വ​ന്ന​തോ​ടെ വി​വാ​ദ​മാ​യി.

    ആ​ന​ക​ൾ​ക്ക്​ മൂ​ന്ന്​ സ​ഞ്ചാ​ര പാ​ത​ക​ളാ​ണ് ​ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലു​ള്ള​തെ​ന്നാ​ണ്​ വ​നം വ​കു​പ്പ്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. പ​ഴ​യ ദേ​വി​കു​ളം, സൂ​ര്യ​നെ​ല്ലി, മ​തി​കെ​ട്ടാ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​യാ​ണി​ത്. ഇ​തി​ൽ ചി​ന്ന​ക്കാ​നാ​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ മ​തി​കെ​ട്ടാ​നി​ലേ​ക്ക്​ ആ​ന​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന പാ​ത അ​ട​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഇ​ത്​ തു​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പ്ര​ഥ​മ ദൗ​ത്യ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​റേ​ഞ്ച്​ സ​ർ​ക്കി​ൾ ചീ​ഫ്​ ഫോ​റ​സ്​​റ്റ്​ ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ വി​നോ​ദ്​ കു​മാ​ർ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ഴ​യ ദേ​വി​കു​ളം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ആ​ന​ക​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ന്​ ത​ട​സ്സ​മാ​യി അ​ഞ്ചോ​ളം ഏ​ലം എ​സ്​​റ്റേ​റ്റു​ക​ളും റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. സൂ​ര്യ​നെ​ല്ലി ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പാ​ത​യി​ലും റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും ശ​ക്​​ത​മാ​യ വെ​ളി​ച്ച​വു​മൊ​ക്കെ ആ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് വ​നം വ​കു​പ്പ്​ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ലി​ലെ ഭൂ​മി കൈ​യേ​റി​യ ചി​ല​രെ​യാ​ണ് ഇ​ത് ബാ​ധി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും അ​ത്ത​രം നി​ർ​മി​തി​ക​ളെ​ല്ലാം പൊ​ളി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും​ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ വേ​ഗം കൂ​ടി​. ആ​ന​ക​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​ര പാ​ത​യി​ൽ ത​ട​സ്സ​മാ​യ അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​ർ​മി​തി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​നം, റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​. ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ വ​നം​വ​കു​പ്പും ക​ല​ക്ട​റും നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കും.

    അ​തി​നി​ടെ ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ലി​ലെ ആ​ന​ത്താ​ര​യി​ൽ എ.​കെ. ആ​ന്‍റ​ണി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത്​ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​നം മ​ന്ത്രി ഷി​ബു ബേ​ബി ജോ​ണി​ന്‍റെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​വും വി​വാ​ദ​മാ​യി. ആ​ന​യി​റ​ങ്ക​ലി​ൽ 301 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പ​ട്ട​യം ന​ൽ​കി​യ​തി​ൽ മു​ൻ ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ പ്ര​കൃ​തി ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ​ക്കും പ​ങ്കു​​ണ്ടെ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്​ മ​റു​പ​ടി​യാ​യി മ​ന്ത്രി ഫ​യ​ൽ നോ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ വാ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ത്​ ആ​ന​ത്താ​ര​യാ​ണെ​ന്നും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ അ​വി​ടേ​ക്ക്​ മാ​റ്റ​രു​തെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി പ്ര​കൃ​തി ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

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