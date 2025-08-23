Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    23 Aug 2025 9:30 PM IST
    23 Aug 2025 9:42 PM IST

    കാലിക്കറ്റില്‍ സ്ഥിരം വി.സി നിയമനത്തിന് നടപടി

    കാലിക്കറ്റില്‍ സ്ഥിരം വി.സി നിയമനത്തിന് നടപടി
    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ നീ​ണ്ട അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ള്‍ക്കൊ​ടു​വി​ല്‍ കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ല്‍ സ്ഥി​രം വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് ന​ട​പ​ടി​യാ​കു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ന​റ്റ് യോ​ഗം ചേ​ര്‍ന്ന് സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ്ര​തി​നി​ധി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ഇ​നി യു.​ജി.​സി, ചാ​ന്‍സ​ല​ര്‍ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. അ​ടു​ത്ത​ദി​വ​സം സെ​ല​ക്ഷ​ന്‍ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    സെ​ല​ക്ഷ​ന്‍ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചാ​ന്‍സ​ല​റാ​യ ഗ​വ​ര്‍ണ​ര്‍ മു​മ്പാ​കെ സ്ഥി​രം വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പ​ട്ടി​ക സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്കോ ഐ​ക​ക​ണ്‌​ഠ്യേ​ന​യോ പേ​രു​ക​ള്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കാം. സം​ഘ്പ​രി​വാ​ര്‍ താ​ല്‍പ​ര്യ​ക്കാ​ര​നാ​യ ചാ​ന്‍സ​ല​ര്‍ വി.​സി നി​യ​മ​ന​കാ​ര്യ​ത്തി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ട് നി​ര്‍ണാ​യ​ക​മാ​യ​തി​നാ​ല്‍ ക​രു​ത​ലോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ട​ത് നീ​ക്കം. എ​ന്നാ​ല്‍, ഒ​ടു​വി​ല്‍ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് മു​ന്‍കൈ​യു​ള്ള കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സെ​ന​റ്റി​ല്‍നി​ന്ന് സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ്ര​തി​നി​ധി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വി.സി നിയമനം: ഡോ. ധര്‍മരാജ് അടാട്ട് സര്‍വകലാശാല പ്രതിനിധി

    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ല്‍ സ്ഥി​രം വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ്ര​തി​നി​ധി​യെ സെ​ന​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കാ​ല​ടി സം​സ്‌​കൃ​ത സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല മു​ന്‍ വൈ​സ് ചാ​ന്‍സ​ല​ര്‍ ഡോ. ​ധ​ര്‍മ​രാ​ജ് അ​ടാ​ട്ടാ​ണ് സെ​ര്‍ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ്ര​തി​നി​ധി. പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ന​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ സി​ന്‍ഡി​ക്കേ​റ്റം​ഗം അ​ഡ്വ. പി.​കെ ഖ​ലീ​മു​ദ്ദീ​ന്‍ ഡോ. ​ധ​ര്‍മ​രാ​ജി​ന്റെ പേ​ര് നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സി​ന്‍ഡി​ക്കേ​റ്റം​ഗം അ​ഡ്വ. എ​ല്‍.​ജി. ല​ജീ​ഷ് പി​ന്തു​ണ​ച്ചു. തു​ട​ര്‍ന്ന് ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ 39 എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 19 വോ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ചു. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് അ​ഞ്ചു വോ​ട്ടാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഡോ. ​അ​ച്യു​ത് ശ​ങ്ക​റി​ന്റെ പേ​രാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ലെ വി.​സി ഡോ. ​പി. ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്റെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ല്‍ സി​ന്‍ഡി​ക്കേ​റ്റം​ഗം കാ​വു​മ്പാ​യി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു സെ​ന​റ്റ് യോ​ഗം.

    News Summary - Action taken to appoint permanent VC in Calicut
