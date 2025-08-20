Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 9:48 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 9:48 PM IST

    റോഡ് പരിപാലനത്തിലെ വീഴ്ച; മൂന്ന് മരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: റോ​ഡ് പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​ലെ വീ​ഴ്ച​യി​ൽ മലപ്പുറം ജി​ല്ല​യി​ലെ മൂ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് നി​ർ​​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ര​ത്ത് വി​ഭാ​ഗം മ​ഞ്ചേ​രി ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ഉ​പ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ സെ​ക്‌​ഷ​ൻ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ എ​ന്നി​വർക്കെതിരെയാണ് നടപടി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ റോ​ഡ് പ​രി​പാ​ല​നം സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് റ​ണ്ണി​ങ് കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട് പ​ദ്ധ​തി. പ​രി​പാ​ല​ന കാ​ലാ​വ​ധി​യി​ൽ അ​ല്ലാ​ത്ത റോ​ഡു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഗ​താ​ഗ​ത​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​രാ​റു​കാ​ര​നെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​മുള്ളതാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. 21,000 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​രി​പാ​ലി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കു​റ്റ​ക​ര​മാ​യ അ​നാ​സ്ഥ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്ക് തു​ക അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടും കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് സാ​ങ്കേ​തി​കാ​നു​മ​തി നേ​ടി ടെ​ൻ​ഡ​റി​ങ് പ്ര​ക്രി​യ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ത്ത സം​ഭ​വം മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യെ​ന്നു​മാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണം. പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ഉ​പ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് വീ​ഴ്ച ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    News Summary - Action taken against three road maintenance officials for lapses in road maintenance
