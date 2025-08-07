Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    7 Aug 2025 10:45 PM IST
    date_range 7 Aug 2025 10:45 PM IST

    അനധികൃതമായി വിട്ടുനില്‍ക്കുന്ന 601 ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി

    അനധികൃതമായി വിട്ടുനില്‍ക്കുന്ന 601 ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സേ​വ​ന​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ലെ പ്രൊ​ബേ​ഷ​ന്‍ ഡി​ക്ല​യ​ര്‍ ചെ​യ്യാ​ത്ത 444 ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ​യും പ്രൊ​ബേ​ഷ​ന്‍ ഡി​ക്ല​യ​ര്‍ ചെ​യ്ത 157 ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​യി മ​ന്ത്രി വീ​ണാ ജോ​ര്‍ജ്.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സേ​വ​ന​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന പ്രൊ​ബേ​ഷ​ന്‍ ഡി​ക്ല​യ​ര്‍ ചെ​യ്യാ​ത്ത 81 ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രെ​യും പ്രൊ​ബേ​ഷ​ന്‍ ഡി​ക്ല​യ​ര്‍ ചെ​യ്ത മൂ​ന്ന്​ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രെ​യും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 84 ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു.

    ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള 51 ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​തി​ന് പു​റ​മേ​യാ​ണി​ത്. പല തവണ ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിക്കാൻ അവസരം നൽകിയിട്ടും താൽപര്യം കാണിക്കാതിരുന്ന 51 ഡോക്ടർമാരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോഗ്യവകുപ്പ് പിരിച്ചുവിട്ടത്. അനധികൃതമായി ജോലിക്ക് ഹാജരാകാത്ത ജീവനക്കാരെ കണ്ടെത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിനും കർശനമായ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് നടപടി.

    ഇത്രയധികം ഡോക്ടർമാർ സർവീസിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കും. മാത്രമല്ല, ഇത്തരം ജീവനക്കാരെ സർവീസിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്നത് സേവന തൽപരരായ അർഹരായ ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അതിനാലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

    doctor kerala health department
