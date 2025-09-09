Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 9 Sept 2025 12:12 AM IST
    date_range 9 Sept 2025 12:12 AM IST

    പീച്ചി സ്റ്റേഷൻ മർദനത്തിൽ നടപടി വരുന്നു; എസ്.എച്ച്.ഒയുടെ തെറ്റ് തെളിഞ്ഞെന്ന് ദക്ഷിണ മേഖല ഐ.ജി

    നോ​ട്ടി​സി​ന്​ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ 15 ദി​വ​സം സ​മ​യം
    പീച്ചി സ്റ്റേഷൻ മർദനത്തിൽ നടപടി വരുന്നു; എസ്.എച്ച്.ഒയുടെ തെറ്റ് തെളിഞ്ഞെന്ന് ദക്ഷിണ മേഖല ഐ.ജി
    തൃ​ശൂ​ർ: പീ​ച്ചി പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഹോ​ട്ട​ൽ ഉ​ട​മ​യെ​യും മ​ക​നെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും മ​ർ​ദി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ എ​സ്.​ഐ​യും ഇ​പ്പോ​ൾ ക​ട​വ​​ന്ത്ര എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ​യു​മാ​യ പി.​എം. ര​തീ​ഷ്​ കു​റ്റം ചെ​യ്ത​താ​യി തെ​ളി​ഞ്ഞ​താ​യും ഷോ​കോ​സ്​ നോ​ട്ടി​സ്​ ന​ൽ​കി​യ​താ​യും ദ​ക്ഷി​ണ മേ​ഖ​ല ​ഐ.​ജി എ​സ്. ശ്യാം​സുന്ദർ ‘മാ​ധ്യ​മ​’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നോ​ട്ടി​സി​ന്​ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ 15 ദി​വ​സം സ​മ​യ​മു​ണ്ട്. കു​റ്റം തെ​ളി​ഞ്ഞ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും എ​ന്ത്​ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന്​ നോ​ട്ടി​സി​ന്​ മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ ശി​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​യ​ല്ലെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ കാ​ല​യ​ള​വി​ലു​ള്ള മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്ത​ലാ​ണെ​ന്നും മ​റ്റു​ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ മ​റു​പ​ടി​യാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ത​രം​താ​ഴ്ത്ത​ൽ, പി​രി​ച്ചു​വി​ട​​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    2023 മേ​യ്​ 24ന്​ ​ന​ട​ന്ന ക​സ്റ്റ​ഡി മ​ർ​ദ​ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ല​ഭി​ച്ച്​ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​ത്​ ഏ​റെ വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. 2023 ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ത​ന്നെ പി.​എം. ര​തീ​ഷി​ന്​ ചെ​റു​തു​രു​ത്തി സി.​ഐ ആ​യി സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം സി​റ്റി പ​രി​ധി​യി​ലേ​ക്ക്​ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​യ​തോ​ടെ ഉ​ത്ത​ര​മേ​ഖ​ല ഐ.​ജി​യു​ടെ അ​ധി​കാ​ര പ​രി​ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​യി. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ദ​ക്ഷി​ണ മേ​ഖ​ല ഐ.​ജി​ക്ക്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ്​ ഇ​വ​രു​ടെ പേ​രു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത​തെ​ന്നും പ​ട്ടി​ക്കാ​ട്​ ലാ​ലീ​സ്​ ഹോ​ട്ട​ൽ ഉ​ട​മ ഔ​സേ​പ്പ്​ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഞ്ച്​ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്ക്​ കൂ​ടി ത​ന്‍റെ മ​ക​നെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും പി​ടി​ച്ചു​ത​ള്ളി​യ​തി​ലും പ​ണം അ​പ​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യി​ലും പ​ങ്കു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി വേ​ണം. ക​ട​വ​​ന്ത്ര എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ പി.​എം. ര​തീ​ഷി​നെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യി​ലും തൃ​പ്തി​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ മ​ർ​ദ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മൂ​ന്ന്​ മാ​സം മു​മ്പ്​ ത​ന്‍റെ സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്​ 9660 രൂ​പ​യു​ടെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​തി​ന്​ സ്ത്രീ​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. പീ​ച്ചി സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍റെ ബ​ന്ധു​വാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ർ. പൊ​ലീ​സ്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്​ ​പ്ര​കാ​രം ഇ​വ​രെ വെ​റു​തെ വി​ട്ടി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ ബ​ന്ധു​വി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തി​ലു​ള്ള വൈ​രാ​ഗ്യ​വും സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന്​​ കാ​ര​ണ​മാ​യ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു.

    Police Atrocity, Custody Torture, Kerala, Peechi Police
