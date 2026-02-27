Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവഖഫ് സ്വത്ത്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Feb 2026 10:20 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Feb 2026 10:20 PM IST

    വഖഫ് സ്വത്ത് പോർട്ടലിൽ രേഖപ്പെടുത്താത്തവർക്കെതിരെ നടപടി

    text_fields
    bookmark_border
    വഖഫ് സ്വത്ത് പോർട്ടലിൽ രേഖപ്പെടുത്താത്തവർക്കെതിരെ നടപടി
    cancel

    കൊ​ച്ചി: സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ വ​ഖ​ഫ് സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും കേ​ന്ദ്ര ഉ​മീ​ദ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കൃ​ത്യ​മാ​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ് ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ബോ​ർ​ഡി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​നു​ള്ള വ​ഖ​ഫ് സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ച സ​മ​യ​പ​രി​ധി അ​വ​സാ​നി​ച്ചാ​ൽ പി​ന്നീ​ട് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​വ​സ​രം ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ഇ​ത് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കും. ഇ​തു​വ​രെ വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക് ബോ​ർ​ഡി​ൽ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ഇ​ല്ലാ​ത്ത സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മൂ​ന്ന്​ മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​ഹി​തം അ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. ഉ​മീ​ദ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ നി​ര​വ​ധി വ​ഖ​ഫു​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ മു​ഴു​വ​നാ​യോ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യോ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ചി​ല​ത് തെ​റ്റാ​യാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്​ ഗു​രു​ത​ര നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നും വ​ഖ​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ/​മു​ത​വ​ല്ലി​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശി​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും ബോ​ർ​ഡ്​ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​തു​കൊ​ണ്ട് എ​ല്ലാ വ​ഖ​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും/​മു​ത​വ​ല്ലി​മാ​രും ത​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും കൃ​ത്യ​മാ​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​തി​ന്‍റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ 2026 മാ​ർ​ച്ച് 15ന് ​മു​മ്പാ​യി അ​താ​ത് ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ ടി.​എ​ച്ച്. ഹാ​രി​സ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Waqaf BoardWaqf propertyKerala News
    News Summary - Action against those who do not register their property on the Waqf property portal
    Similar News
    Next Story
    X