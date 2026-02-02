Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 11:45 PM IST

    പെർമിറ്റ് ഫീസ് തിരിച്ചുനൽകാത്ത തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്​ എതിരെ നടപടി

    പെർമിറ്റ് ഫീസ് തിരിച്ചുനൽകാത്ത തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്​ എതിരെ നടപടി
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ പെ​ർ​മി​റ്റ് ഫീ​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ കു​റ​ച്ചി​ട്ടും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​ധി​ക തു​ക തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​ത്ത ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ധി​ക​മാ​യി ഈ​ടാ​ക്കി​യ പെ​ർ​മി​റ്റ് ഫീ​സ് കൈ​വ​ശം വെ​ക്കാ​ൻ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ല. ഫീ​സ് തി​രി​കെ​കി​ട്ടാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യം ഫെ​ബ്രു​വ​രി 15വ​രെ നീ​ട്ടി. ഈ ​മാ​സം 28ന​കം തു​ക തി​രി​കെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​ന​കം തു​ക തി​രി​കെ​ന​ൽ​കാ​ത്ത ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ടെ​യും വി​വ​രം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് കൈ​മാ​റാ​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കെ.​ബാ​ബു​വി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ ക്ഷ​ണി​ക്ക​ലി​ന് മ​ന്ത്രി മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

