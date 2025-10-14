Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 8:27 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 8:31 AM IST

    ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടി: അടിയന്തര ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗം ഇന്ന്

    ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടി: അടിയന്തര ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗം ഇന്ന്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും മു​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​യോ​ഗം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ചേ​രും. സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തി​ൽ കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന് ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഒ​മ്പ​ത് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ൽ 2019ൽ ​ശ​ബ​രി​മ​ല അ​ഡ്മി​നി​ട്രേ​റ്റീ​വ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യി​രു​ന്ന മു​രാ​രി ബാ​ബു​വി​നെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​യി സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. മ​രാ​മ​ത്ത് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ കെ. ​സു​നി​ൽ​കു​മാ​റാ​ണ് കു​റ്റാ​രോ​പി​ത​രി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ സ​ർ​വി​സി​ലു​ള്ള​ത്. മ​റ്റ് ഏ​ഴു​പേ​രും പ​ല​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​ര​മി​ച്ചു. യോ​ഗം കെ. ​സു​നി​ൽ​കു​മാ​റി​നെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തേ​ക്കും.

    ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ത് സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ ചെ​മ്പു​ത​കി​ടു​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും ചെ​മ്പു ത​കി​ടു​ക​ൾ എ​ന്നു​മാ​ത്ര​മെ​ഴു​തി​യ 2019 ജൂ​ലൈ 19ലെ​യും 20ലെ​യും മ​ഹ​സ​റു​ക​ളി​ൽ സാ​ക്ഷി​യാ​യി ഒ​പ്പി​ട്ട​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ് സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ. 2019 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11ന് ​ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​കെ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ തൂ​ക്കം നോ​ക്കാ​തെ പേ​രി​ന് മാ​ത്രം മ​ഹ​സ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​തും സു​നി​ൽ​കു​മാ​റാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നാ​ണ് ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    2019ൽ ​വി​ര​മി​ച്ച മു​ൻ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കെ.​എ​സ്. ബൈ​ജു, 2021ൽ ​വി​ര​മി​ച്ച തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി​രു​ന്ന ആ​ർ.​ഡി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, 2022ൽ ​വി​ര​മി​ച്ച മു​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഡി. ​സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, 2024ൽ ​വി​ര​മി​ച്ച വി.​എ​സ്. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, 2020ൽ ​വി​ര​മി​ച്ച മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. ജ​യ​ശ്രീ, 2024ൽ ​വി​ര​മി​ച്ച അ​ഡ്മി​നി​ട്രേ​റ്റീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ എ​സ്. ശ്രീ​കു​മാ​ർ, 2021ൽ ​വി​ര​മി​ച്ച മു​ൻ അ​ഡ്മി​നി​ട്രേ​റ്റീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ കെ. ​രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വി​ര​മി​ക്ക​ൽ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം അ​ന്വേ​ഷ​ണം തീ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ പി​ടി​ച്ചു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യും

    Pathanamthitta sabarimala case Kerala News Sabarimala
