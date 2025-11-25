Begin typing your search above and press return to search.
    25 Nov 2025 1:26 PM IST
    25 Nov 2025 1:54 PM IST

    മുണ്ട് പൊക്കിക്കാണിച്ച ബി.എൽ.ഒക്കെതിരെ നടപടി; ചുമതലകളിൽനിന്ന് മാറ്റി

    മലപ്പുറം: എസ്.ഐ.ആർ എന്യൂമേറഷൻ ഫോം വിതരണ ക്യാമ്പിനിടെ മുണ്ട് പൊക്കിക്കാണിച്ച ബി.എൽ.ഒക്കെതിരെ നടപടി. തൃപ്രങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ 38ാം നമ്പർ ബൂത്തിലെ ആനപ്പടി വെസ്റ്റ് എൽ.പി സ്കൂൾ ബൂത്തിലെ ബി.എൽ.ഒ വാസുദേവനെതിരെയാണ് നടപടി. ഇയാളെ ചുമതലയിൽനിന്നും മാറ്റിയതായി ജില്ല കലക്ടർ അറിയിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ പാലിക്കേണ്ട ചട്ടങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി. വാസുദേവന് കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കും. വിശദീകരണം ലഭിക്കുമ്പോൾ തുടർ നടപടികളുണ്ടാകും.

    കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. പ്രായമുള്ളവരെയടക്കം വെയിലത്ത് വരിയിൽ നിർത്തുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്ത നാട്ടുകാർക്ക് നേരെ പ്രകോപിതനായി മുണ്ട് പൊക്കി നഗ്നത പ്രദർശനം നടത്തുകയായിരുന്നു ഇയാൾ. സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ളവർ നോക്കിനിൽക്കെയായിരുന്നു ബി.എൽ.ഒയുടെ അഭ്യാസം. ഇതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് പ്രകോപനത്തില്‍ ചെയ്ത് പോയതാണെന്നാണ് വാസുദേവൻ പറയുന്നത്.

    സ​മ്മ​ര്‍ദം താ​ങ്ങാ​നാ​വാ​തെ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​യു​മാ​യി ബി.​എ​ല്‍.​ഒ

    മു​ണ്ട​ക്ക​യം: എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ര്‍ ജോ​ലി​യു​ടെ സ​മ്മ​ര്‍ദം താ​ങ്ങാ​നാ​വാ​തെ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​യു​മാ​യി ബി.​എ​ല്‍.​ഒ. പൂ​ഞ്ഞാ​ര്‍ മ​ണ്ഡ​ലം 110 ാം ബൂ​ത്തി​ലെ ബി.​എ​ൽ.​ഒ ആ​ന്റ​ണി​യാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വാ​ട്‌​സ്ആ​പ്പ് ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ശ​ബ്​​ദ​സ​ന്ദേ​ശം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ര്‍ ജോ​ലി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ടു​ത്ത മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ര്‍ദ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും റ​വ​ന്യു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ചേ​ര്‍ന്ന് എ​ല്ലാ​ത​ര​ത്തി​ലും ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ആ​ന്റ​ണി പ​റ​യു​ന്നു.

    മാ​ന​സി​ക​മാ​യും ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യും പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ ഈ ​പ​ണി ചെ​യ്യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടി​മ​പ്പ​ണി ദ​യ​വ്​ ചെ​യ്ത് നി​ര്‍ത്ത​ണം. ത​ന്നെ ഈ ​ജോ​ലി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​ന്റെ​യോ ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ​യോ മു​ന്നി​ല്‍ വി​ഷം ക​ഴി​ച്ച് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. സ​ന്ദേ​ശം പ്ര​ച​രി​ച്ച​തോ​ടെ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ ര​ത്ത​ൻ യു.​ ഖേ​ൽ​ക്ക​റും ജി​ല്ലാ ക​ല​ക്ട​ർ ചേ​ത​ൻ​കു​മാ​ർ മീ​ണ​യും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴി ആന്റണിയുമായി സംസാരിച്ചു. ജോലിയിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും ബി.എൽ.ഒ ജോലിയിൽ തുടരാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു. കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ നി​ജു മോ​ൻ ആ​ന്റ​ണി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തുകയും ചെയ്തു.


