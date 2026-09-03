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    മാനന്തവാടി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക് വൻനേട്ടം; പ്രതിദിന വരുമാനം 20 ലക്ഷം കടന്നു

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    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ലെ ​സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യ​ത് 20,86,261 രൂ​പ
    മാനന്തവാടി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക് വൻനേട്ടം; പ്രതിദിന വരുമാനം 20 ലക്ഷം കടന്നു
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    ​മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി യൂ​നി​റ്റി​ൽ പ്ര​തി​ദി​ന വ​രു​മാ​നം ആ​ദ്യ​മാ​യി 20 ല​ക്ഷം ക​ട​ന്നു. റെ​ക്കോ​ഡ് വ​രു​മാ​ന നേ​ട്ടം നേ​ടി​യാ​ണ് ഡി​പ്പോ പു​തി​യ ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ച​ത്. ക​ല​ക്ഷ​ൻ ഇ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ലെ ​സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ലൂ​ടെ 20,86,261 രൂ​പ​യാ​ണ് ഡി​പ്പോ നേ​ടി​യ​ത്. നേ​ര​ത്തെ യൂ​നി​റ്റ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​രു​മാ​ന​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് അ​ധി​ക​മാ​യി നേ​ടി​യ​ത്.

    ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ​യും സം​യു​ക്ത പ​രി​ശ്ര​മ​വും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് വ​ൻ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ. അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ യാ​ത്രാ​ത്തി​ര​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ട് യു​നി​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി​ദി​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന 79 ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ സം​സ്ഥാ​ന, അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​യി അ​ഞ്ച് അ​ധി​ക സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ​കൂ​ടി ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച​തും ക​ല​ക്ഷ​ൻ കു​തി​ച്ചു​യ​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​രു​മാ​നം നേ​ടാ​ൻ അ​ഹോ​രാ​ത്രം പ്ര​യ​ത്നി​ച്ച എ​ല്ലാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും യു​നി​യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ​യും യൂ​നി​റ്റ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് മ​ധു​രം ന​ൽ​കി ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ടം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ​

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​നും ക​ല​ക്ഷ​ൻ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ഡി​പ്പോ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - achievement for Mananthavady KSRTC
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