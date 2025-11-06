Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപാ​ർ​ട്ട്ടൈം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 10:09 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 10:09 PM IST

    പാ​ർ​ട്ട്ടൈം പ്ര​മോ​ഷ​ൻ വ​ർ​ക്കി​ലൂ​ടെ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചാ​ൽ വ​ൻ ലാ​ഭമെന്ന്; 12 ലക്ഷം തട്ടിയ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Kerala Police
    cancel
    Listen to this Article

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട: ജോ​ലി ന​ൽ​കു​ന്ന ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​ണെ​ന്നും ആ​മ​സോ​ൺ പാ​ർ​ട്ട്ടൈം പ്ര​മോ​ഷ​ൻ വ​ർ​ക്കി​ലൂ​ടെ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചാ​ൽ വ​ൻ ലാ​ഭം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് 12 ല​ക്ഷം ത​ട്ടി​യ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. മ​ല​പ്പു​റം നെ​ല്ലി​ക്കു​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി ച​ക്കി​പ്പ​റ​മ്പ​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മി​ഥി​ലാ​ജാ​ണ് (21) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ആ​ളൂ​ർ മാ​നാ​ട്ടു​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി സാ​ഫ​ല്യം വീ​ട്ടി​ൽ ഹ​രീ​ഷ് ര​വീ​ന്ദ്ര​നാ​ഥി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് 11,80,933 രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മി​ഥി​ലാ​ജ് തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ടു​ത്ത ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ജോ​ബ് ത​ട്ടി​പ്പി​ലൂ​ടെ അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ലും പ്ര​തി​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:defraudingArrest
    News Summary - Accused arrested for defrauding Rs 12 lakh
    Similar News
    Next Story
    X